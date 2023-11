La luna nello scatto di un nostro lettore

In diverse persone, grazie al cielo sereno, avranno notato in questi giorni un'importante luminosità nelle ore notturne grazie alla luna.

Nella foto scattata domenica 26 novembre dal nostro lettore Paolo Rosazza Pela, la luna è visibile al 99,5% sulla chiesa di Pavignano.

Ieri, lunedì 27 novembre era il giorno della "Luna piena del castoro", per gli astronomi considerabile quasi come una "Super Luna", in quanto prossima al perigeo, vale a dire il punto più vicino alla Terra, che ai nostri occhi è dunque apparsa decisamente più grande del normale.