Bisogna accontentarsi per essere felici?

Oggi, tutto attorno a noi ci dice, ci consiglia e spesso ci urla che dobbiamo accontentarci! Accontentarci di quello che abbiamo, di poter pagare le bollette, di avere un lavoro anche se non ci piace, insomma la parola d'ordine è “accontentarci”, perché gli altri stanno peggio!… e chi sta meglio?

Bisogna accontentarsi per vivere felici? Forse sì o forse no …

Partiamo dal presupposto che "accontentarsi" è una parola che amo poco, mi dà la sensazione di qualcosa che ci rende immobili, che non ci fa crescere, quindi la sostituirò con la parola “contentezza”, “essere contenti”.

Essere contenti, gioire per ciò che si ha e goderselo al massimo è fondamentale per vivere bene con gli altri e con se stessi. È il punto di partenza su cui basare la propria serenità interiore e quella di chi amiamo, che ci fa superare piccoli imprevisti di ogni giorno e ci fa essere grati delle piccole cose che rendono magnifica la vita. Ma non deve renderci immobili!

Questo è essere contenti è il punto di partenza per realizzare i nostri piccoli e grandi sogni, per poterci alzare al mattino con uno stimolo più grande: la crescita personale!

Impariamo dai nostri bambini che si perdono per ore nelle attività che amano, dal gioco allo sport, e contemporaneamente guardano al futuro senza perdere mai di vista ciò che hanno. Insegniamo loro, e facciamolo anche noi, a dire "vorrei" (per educazione) e a pensare “voglio!”. Educhiamo il nostro cervello a crescere, ad essere avido di conoscenza e curiosità, a fargli capire che ciò che pensiamo “vogliamo” è importante, sia che ci vogliano giorni o anni per raggiungerlo, accettando i cambiamenti. Guardiamoci intorno e scopriremo che chi sta meglio di noi non si accontenta: sogna, trova soluzioni e cresce.

Se il nostro obiettivo è sano, ecologico per le persone che amiamo e ci rende felici, non ascoltiamo gli altri, non paragoniamoci agli altri.