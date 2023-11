Crisi operatori sanitari nel Piemonte, Morenghi: "Verso possibili soluzioni"

“La sanità piemontese è cosciente dell'enorme problema del personale sanitario, con dei dati oggettivi a disposizione e sono in fase avanzata alcune proposte pratiche per andare sicuramente a mitigare il problema”. Queste le parole di Stefano Morenghi, consiglere UNEBA Piemonte e direttore di tre RSA nel Biellese che nella giornata di martedì 21 ha incontrato in Regione il Governatore Alberto Cirio e il Direttore della Sanità Piemontese dott. Antonino Sottile.

“Da subito ho trovato nel dott. Sottile un ottimo interlocutore, col quale effettivamente si accorcia la “distanza cittadino-politica - dichiara Morenghi - . Mi sono infatti scusato di averlo disturbato per parlare di problemi di cui molto probabilmente ne era già a conoscenza, ma, in questo momento non sappiamo più a chi chiedere aiuto. Il dottor Antonino mi ha risposto che ero nel posto giusto, e che loro (politici e tecnici) sono lì proprio per raccogliere le problematiche dei territori e tentare di apportare delle strategie risolutive”.

Al Dirigente, il consigliere UNEBA Piemonte Morenghi ha fatto presente l'enorme problematica relativa al reperimento di personale sanitario, O.S.S. Infermieri, Medici. “Il Direttore Sottile mi ha dato conferma che il problema degli operatori Sanitari non riguarda solo di alcuni territori ma l'intera Nazione – conclude Morenghi - . Mi rassicura sul fatto che la suddetta problematica è nelle priorità del Direttivo Regionale, e che poche ore prima del nostro incontro vi era stato un tavolo tecnico proprio su questo argomento. Sicuramente mi sento di affermare che sia la compagine politica che tecnica della Regione Piemonte è innanzitutto cosciente dell'enorme problema del personale sanitario, con dei dati oggettivi a disposizione (avere coscienza del problema a mio avviso è il primo passo per porre una soluzione), e sono in fase avanzata alcune proposte pratiche per andare sicuramente a mitigare il problema, e con eventuale sviluppo andare addirittura a risolvere buona parte della problematica. Questo incontro è stato sicuramente proficuo, ci siamo salutati con l'intesa di tenerci aggiornati”.