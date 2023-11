Regione, nuove opportunità per il settore ittico con 1,5 milioni di euro di fondi europei

Le prospettive di crescita per il settore ittico piemontese offerte dal nuovo programma comunitario denominato “Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) per il periodo 2021-2027” sono state al centro dell’incontro di oggi organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura e pesca e rivolto alle associazioni ittiche, al mondo imprenditoriale piemontese, con la partecipazione delle Province, di Università di Torino, Università di Pavia. Il Piemonte potrà contare su 1,5 milioni di euro di finanziamenti di fondi europei complessivi fino al 2027 per incrementare le attività di pesca e acquacoltura.

“La Regione ha voluto questo incontro per illustrare le opportunità che potranno cogliere i principali operatori dediti alla pesca e all’acquacoltura. L’obiettivo è valorizzare un settore di nicchia in Piemonte rispetto alle regioni marittime, ma che presenta anche delle eccellenze produttive di qualità, come nel caso della trota” dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, cibo, caccia e pesca Marco Protopapa. I fondi europei assegnati al Piemonte permetteranno l’apertura nel 2024 dei bandi rivolti a promuovere la pesca e l’acquacoltura sostenibile.