Il Sottosegretario Frassinetti in visita a Biella: “La volontà è di reintrodurre i voti numerici alla primaria”

"Ho sollecitato il Ministro all'Istruzione Valditara affinchè si cerchi di reintrodurre i voti alle scuole primarie, perchè le famiglie si sono lamentate tantissimo, perchè i giudizi che si danno ora, un po' così, astratti, non vengono capiti. Anche molte famiglie straniere sono un po' in difficoltà. Non credo che il voto stressi. Credo che anche i bambini delle elementari debbano abituarsi a delle difficoltà, e poi superarle".

Queste le parole del Sottosegretario a Istruzione e Merito on.Paola Frassinetti ieri lunedì 27 novembre in visita sul territorio biellese accompagnata dall’Assessore Regionale Elena Chiorino per una visita istituzionale.

"Alle elementari è rarissimo che ci siano delle insufficienze - ha proseguito il Sottosegretario - , ma qualora ci fossero l'obiettivo è quello di spronare a migliorarsi chi ne abbia ha conseguita una, poi i voti arrivano sempre nella vita e bisogna essere pronti a sentirsi dire "No" altrimenti crescono delle persone come avvolte nella bambagia, e non va bene".

Prima tappa della visita biellese ieri da parte del Sottosegretario è stata la scuola elementare di Cavaglià, quindi il cantiere della scuola primaria “Pietro Micca” di Biella con il Sindaco Claudio Corradino insieme agli assessori Davide Zappalà e Gabriella Bessone, ha salutato i bambini dell’Istituto “Lamarmora – Fratelli delle Scuole Cristiane” e ha pranzato alla mesa della XXV Aprile a Chiavazza. Nel pomeriggio al Museo del Territorio ha incontrato sindaci e gli amministratori del territorio quindi i rappresentanti del mondo della scuola con dirigenti scolastici, sindacati, provveditori delle varie province, docenti, rappresentanze d’istituto ed enti formativi.

Oltre all’Assessore a Istruzione e Merito Elena Chiorino, ad affiancare il Sottosegretario per tutta la giornata biellese ci sono stati il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Stefano Suraniti, Tiziana Catenazzo dirigente tecnico dell’USR e Giuseppina Motisi dirigente dell’Ambito Territoriale di Biella, oltre ai dirigenti dell’assessorato regionale.