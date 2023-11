Pandori e panettoni senza glutine e lattosio, a Cossato la Bottega Intollerante si prepara al Natale

Oggi, riuscire a riconoscere un’intolleranza alimentare, è più semplice rispetto al passato; non altrettanto semplice, però, è riuscire a trovare delle attività gastronomiche e ristorative che riescano a tenere conto di queste esigenze alimentari. Tra queste intolleranze, quelle più comuni sono quelle al glutine ed al lattosio, elementi presenti in moltissimi prodotti in commercio.

Aperta a Cossato nella prima metà di maggio di quest’anno, fondata da Elisa e Simone, la gastronomia “La Bottega Intollerante” si dedica proprio ad offrire un servizio completo anche a coloro che sono soggetti ad intolleranze da glutine e lattosio, preparando prodotti di gastronomia fresca tutti i giorni, dal martedì al sabato.

Quella della giovane coppia non è stata una decisione avventata, ma una scelta fatta consapevolmente passo dopo passo: “Abbiamo deciso di aprire il negozio perché abbiamo diversi amici celiaci ed intolleranti al lattosio, perciò siamo ben consci delle problematiche che si hanno quando si cerca un posto per uscire a cena, per fare un aperitivo o anche semplicemente per prendere un caffè” spiega Elisa. “Abbiamo quindi unito la nostra passione per la cucina e per la pasticceria con le necessità delle persone, decidendo di aprire un’attività tutta nostra”.

Attualmente, in negozio, Elisa è sempre presente, mentre Simone rimane in Bottega solo al pomeriggio, con l’obiettivo futuro di rendere “La Bottega Intollerante” l’unica occupazione per entrambi.

Sin dai primi giorni dopo l’inaugurazione, i clienti sono rimasti piacevolmente sorpresi dell’apertura di questa nuova attività, ringraziando in prima persona Elisa e Simone per aver dedicato attenzione ad un settore ancora poco curato dal mercato del food e della ristorazione. Molti dei ‘passanti curiosi’ sono poi diventati clienti fissi, che tutt’oggi pongono nuove sfide ai titolari della gastronomia con richieste sempre diverse: “Grazie a loro ed al rapporto di fiducia che abbiamo instaurato stiamo crescendo molto, perché abbiamo la possibilità di confrontarci con sincerità su ciò che abbiamo realizzato, chiedendo consigli ed opinioni”.

I riflettori dell’attività sono sempre puntati sui prodotti di stagione, cercando di limitare il più possibile gli sprechi puntando molto sulle ordinazioni su richiesta, anche per poche quantità: “Questo ci permette di preparare le porzioni esatte richieste dal cliente, evitando le sovrapproduzioni e gli invenduti” spiega Elisa. Su richiesta, la Bottega può preparare pasta fresca – anche ripiena – , antipasti, piatti pronti di vario tipo, pane, pizze e focacce, torte e dolci freschi: “Se qualche cliente dovesse avere delle richieste fuori listino, diverse dal solito ed un po’ particolari, proviamo sempre in tutti i modi a soddisfarlo con piacere ed entusiasmo”.

Dall’inizio di novembre sono già aperte le prenotazioni per i panettoni ed i pandori senza glutine e lattosio: “Dopo alcuni tentativi, abbiamo trovato la ricetta giusta e siamo veramente molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto! Un impasto morbido e gustoso, senza rinunciare al gusto!”.

Per l’acquisto di pandori e panettoni, è necessario effettuare la prenotazione entro la metà di dicembre.

La Bottega Intollerante si trova a Cossato, in via del Mercato 17.

È aperta dal martedì al sabato, dalle 7:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 350 5979041

Pagina Facebook: La Bottega Intollerante

Pagina Instagram: la_bottega_intollerante