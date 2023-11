Virtus Biella al tappeto, passa Gavi Novi con un secco 3 a 1

Seconda sconfitta stagionale per la Prochimica Novarese Virtus Biella, battuta 3-1 a Novi Ligure dal Novi Gavi, formazione tra le più accreditate del girone.

Coach Rastello schiera Civallero in palleggio, Cavaliere opposta, Ginella e Fornasier al centro, Gasparini e Caneparo in banda con Huaman Lopez libero. Nel terzo set Zacchi parte titolare al posto di Ginella. Nel corso del match spazio a De Pretto, porta e Vercellino. Primo set in equilibrio nella parte iniziale, poi sul 16-15 arriva un break di 9-1 che chiude la frazione 25-16.

La Virtus reagisce e nel secondo conduce in tranquillità grazie ad una migliore ricezione: 19-25. Terzo e quarto a senso unico per Gavi Novi, avanti subito di 5 punti: le due frazioni finiscono 25-16 e 25-21 con grande rammarico per la rimonta che aveva portato la Virtus sino al 20-20 nel quarto.

Top scorer biellese Sofia Gasparini con 18 punti, in doppia cifra anche Cavaliere e Caneparo con 10. La sconfitta blocca la corsa verso l'alto delle nerofucsia che comunque rimangono al 5° posto con 17 punti e uno score di 6 vinte e 2 perse, a soli 2 punti dal terzo posto.

Sabato prossimo al PalaSarselli di Chiavazza, ore 21, ingresso libero, altro match determinante per stabilire le gerarchie in alta classifica: avversario sarà il Pinerolo, squadra oggi con un punto in più.

Gavi Novi-Logistica Biellese Virtus Biella 3-1

Parziali 25-16, 19-25, 25-16, 25-21

Prochimica Novarese Virtus Biella: Civallero 6, Cavaliere 10, Ginella 4, N. Silletti ne, Gasparini 18, Fornasier 7, De Pretto 2, Caneparo 10, Zacchi 1, Porta 3, Vercellino. Libero: Huaman Lopez 0. All. Rastello.

Classifica girone A dopo 8 giornate: Cus Collegno*, Gavi Novi 21, Almese 19, Pinerolo 18, Prochimica Novarese Virtus Biella 17, Sammaborgo, Canelli 14, Vicoforte Ceva 11, Ovada 10, In Volley San Giorgio 8, Pavic Romagnano 6, Chivasso, Playasti* 3, Mtv Torino 0. . * una partita in meno