TennisTavolo Biella torna in campo: le gare e il campionato.

Un fine settimana ricco di impegni ha interessato una dozzina di atleti del TT Biella: dal torneo giovanile di Verzuolo, a quello libero di Torino, dai Campionati regionali master, all’anticipo dell’incontro di campionato di D3 contro l’Ivrea.

Torneo giovanile di Verzuolo

Nella cittadina della provincia “Granda” si è giocata domenica la prima gara giovanile valida per la qualificazione ai campionati nazionali. Della partita hanno fatto parte sette portacolori del TT Biella. Ottimi risultati con tre primi posti, un secondo posto e un quarto posto.

Under 11 maschile

Nell’under 11 era presente ai nastri di partenza Lorenzo La Porta; sei i partecipanti inseriti in un unico girone. Lorenzo, al primo anno nella categoria, si aggiudica una sola partita opposto a Bergero. Niente da fare contro Badellino, Bartoli e Rossi; infine, se la gioca al meglio con Bernardi, ma, alla fine, soccombe (-8/8/9/-6/7).

Under 17 maschile

Tommaso Sorrentino incoccia contro gli irresistibili e imbattibili fratelli Garello. Nel girone con Simone, ai quarti del tabellone con Andrea; per il resto, buone prestazioni, prima contro Pecorelli, e poi, al primo turno del tabellone, contro Qiuxuan.

Under 19 maschile

Nell’under 19, dominio degli atleti biellesi Fabio Cosseddu e Matteo Passaro, che, in conclusione di gara, disputano tra loro l’incontro di finale. Inseriti nel medesimo girone, i due già si incontrano una prima volta con la vittoria di Passaro (9/-1/5/6), che si aggiudica il raggruppamento davanti a Cosseddu; fuori dai giochi Guastella e Livizoru, battuti da entrambi i bravi atleti del TT Biella. Nel tabellone ad eliminazione diretta entrambi vincono la propria semifinale: Fabio Cosseddu sul più quotato Bagnasco (5/2/6) e Matteo Passaro Emanuel Simon (8/7/6). Nel match di finale è Fabio Cosseddu, che, ribaltando l’esito del primo scontro, si impone al quinto set ( 7/-7/-9/10/6).

Under 21 maschile

In questa gara si è assistito all’attesa marcia trionfale del “top player” Simone Cagna; ovviamente poco da fare per gli avversari Perrone, Vernetti, Tregambi e Fanizza. L’unico che, sulla carta, avrebbe potuto creargli qualche problemino era Casassa. Ma così non è stato: Simone Cagna batte agevolmente anche il portacolori dell’Enjoy (4/5/7).