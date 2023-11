Sport e solidarietà con il Fondo Edo Tempia, al debutto la Corsa dei Babbi Natale

Si torna a fare sport per solidarietà domenica 3 dicembre con il Fondo Edo Tempia. All’appuntamento con più di vent’anni di storia con la Corsa della Speranza di settembre, si aggiunge infatti la Corsa dei Babbi Natale. Gli obiettivi non cambiano: offrire un’occasione per fare movimento in compagnia, nella consapevolezza che l’attività fisica è uno dei modi per mantenersi in buona salute, e nello stesso tempo raccogliere risorse per le attività dell’associazione che fa da punto di riferimento nel Piemonte orientale per prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro.

L’appuntamento per la partenza è alle 10,30 nello spiazzo della sede del Fondo, in via Malta 3 a Biella. Dalle 9,30 circa si raccoglieranno le iscrizioni, al costo di 5 euro per tutti. Ogni partecipante riceverà un cappello di Babbo Natale, da indossare per colorare la città nel tracciato di 3,5 chilometri circa disegnato dall’organizzazione. Partenza e arrivo saranno in via Malta, da cui ci si muoverà per raggiungere via Italia e i giardini Zumaglini e poi tornare, attraverso viale Matteotti e viale Carducci, alla destinazione. Sarà una non competitiva a passo libero e non sarà stilata classifica.

Ma ci sarà un premio speciale per le bambine e i bambini che parteciperanno: una piccola confezione di caramelle, offerti da Acquadro Dolciumi, saranno un regalo natalizio in anticipo. «Vi aspettiamo in gran numero» è l’appello di Anna Rivetti, la consigliera del Fondo Edo Tempia con delega alle attività sportive, «podisti allenati e non. Offriamo la possibilità di passare una domenica mattina serena e dedicata, facendo sport, non solo alla propria salute ma anche a quella dei pazienti che il Fondo ha a cuore».