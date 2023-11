Pallamano, buona prova per il vigliano di Simone Lugli

Si è disputato nella giornata di domenica 26 novembre presso la Palestra Comunale di Vigliano Biellese il secondo appuntamento del campionato Under 15 maschile indetto dalla FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball).

In campo per le prime due gare della giornata la formazione giallorossa che è stata sostenuta da un numerosissimo pubblico sugli spalti è ha prevalso con il punteggio di 24-16 (primo tempo 14-4) sui pari categoria di Exes 1984 Pinerolo nella prima partita di giornata, per poi uscire sconfitta da San Camillo Imperia nella seconda partita disputata con il punteggio di 39-16 (22-10).

Ampio spazio per l’intera rosa a disposizione e un toccante passaggio in occasione della giornata contro la violenza sulle donne con la lettura del messaggio: "L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide - NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE", effettuato a cura delle tesserate e tesserati che non sono potuti scendere in campo durante le due gare.

Questo il commento del tecnico dei viglianesi, Simone Lugli, al termine della manifestazione: “Come previsto prima della giornata di oggi, sono stato costretto a lasciare in tribuna due atleti per ciascuna delle gare che abbiamo disputato. Ciò a causa del fatto che solo sedici atleti possono essere messi a referti. Nonostante ciò abbiamo avuto occasione per dare il giusto spazio di gioco a tutti gli atleti presenti. Oggi è stato il giorno dell’esordio assoluto per quattro persone e da parte loro c’è stata sempre un minimo di emozione. I più esperti hanno supportato adeguatamente i meno esperti nei momenti di gare in cui abbiamo valutato di far giocare un mix di atleti con queste caratteristiche. Non è però mancata l’occasione per dare un adeguato spazio e valutare anche una squadra composta quasi interamente da ragazzi che sono al loro primo campionato federale. La giornata è stata molto positiva ed ora, al termine del nostro girone di andata, siamo in lotta per quel secondo posto finale nel nostro girone che ci permetterebbe di qualificarci direttamente ai quarti di finale. Durante il periodo che ci separa dalla prossima gara torneremo a lavorare sulle basi tecniche e sullo sviluppo delle doti di tattica individuale di tutte le atlete e tutti gli atleti tesserati. Non è inoltre da escludere l’organizzazione di uno o più incontri di allenamento che ci permettano di mettere alla prova quanto prepariamo in allenamento”.

La prossima sfida sarà domenica 14 gennaio 2024 a Cavour.

Tabellini e classifica

Exes- FC Vigliano Polisportiva: Anselmetti (vice capitano) 1 rete, Borio 1, Vioglio 3, Perotto, Antonello (GK), Augelli (1 ammonizione) 11 reti, Onnis (capitano), Mantio 3, Francesio (1 amm) 1 rete, Ganozzi, Gros Jacques, De Marco 1, Pidello 2, Pozzati, Copasso Rochet, Calciati (GK).FC Vigliano Polisportiva- San Camillo Imperia: Panzica 1 rete, Anselmetti (capitano), Borio, Vioglio (1 amm), Perotto, Antonello (GK) 1 rigore parato, Augelli (1 amm, 1 esclusione) 8 reti, Onnis (vice capitano), Mantio (1 escl) 4 reti, Francesio 2, Gros Jaques, De Marco, Cattani, Pidello 1, Copasso Rochet, Calciati (GK).

Classifica dopo il secondo concentramento (tra parentesi le gare disputate): San Camillo Riviera Imperia 8 punti (4), FC Vigliano Polisportiva 5 (4), Pallamano Ventimiglia 3 (4), Exes (2) e Valpellice 0 (2).