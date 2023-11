Biella Rugby in trasferta a Milano: la vittoria dei Gialloverdi 26-25.

Segrate (Mi), “C.S. G.B. Curioni” – domenica 26 novembre 2023 ore 15.30

Campionato di Serie A, VII Giornata

Asd Rugby Milano v Biella Rugby v Rugby 25-26 (13-12)

Marcatori: p.t. 5’ m. Braga n.t. (0-5); 12’ m. Nastaro tr. Gilligan (0-12); 19’ c.p. Romano (3-12); 28’ c.p. Romano (6-12); 38’ m. M. Ferrari tr. Romano (13-12). s.t.: 1’ c.p. Romano (16-12); 16’ c.p. Romano (19-12); 23’ c.p. Romano (22-12); 27’ c.p. Romano (25-12); 30’ m. Vaccaro tr. Gilligan (25-19); 35’ m. Vezzoli tr. Gilligan (25-26).

Asd Rugby Milano: Bossola; Dotti (48’ Rossi), Trentani, Delcarro, Rosato (74’ Bitossi); Romano, Lucchin (58’ Crivellone); M. Ferrari, Sbalchiero (cap.), Innocenti (36’ Ferraresi); Kawau, Conti (71’ Corona); Betti (58’ Dapaah), Fantoni (64’ D. Ferrari); Cetti.

All. Varriale.

Biella Rugby: Ghelli; Braga (cap.) (56’ Vaccaro), Foglio Bonda, Gilligan, Nastaro (64’ Benettin); Loro, Della Ratta (48’ Besso); Vezzoli, M. Righi, Mondin (43’ J.B. Ledesma); G. Loretti (56’ Panaro), Perez Caffe; De Lise (63’ Vecchia), J.M. Ledesma, Panigoni (41’ J.B. Ledesma), Panigoni (43’ Lipera). Non entrato: L. Loretti.

All. Benettin

Arb. Clara Munarini (Parma)

AA1 Giordani AA2 Smussi

Cartellini: -

Calciatori: Romano (Asd Rugby Milano) 7/7; Gilligan (Biella Rugby) 3/4

Note: Pomeriggio soleggiato con circa 12°. Campo in ottime condizioni. 200 spettatori circa.

Punti conquistati in classifica: Asd Rugby Milano 1, Biella Rugby 5

Player of the Match: Emilio Vezzoli (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 7: Rugby Noceto – Rugby Calvisano 8-14; Asd Rugby Milano - Biella Rugby 25-26; VII Rugby Torino – Parabiago 13-14; Cus Torino – Cus Milano 60-7; Amatori Alghero – Rugby Parma 16-31; Monferrato - Amatori & Union Milano 33-20.

Classifica. Cus Torino 28; Biella Rugby 27; Asd Rugby Milano 24; Rugby Calvisano 22; VII Rugby Torino 21; Cus Milano, Parabiago e Noceto 19; Monferrato Rugby 9, Rugby Parma 8, Amatori & Union Milano 5; Amatori Alghero 2.

Trasferta sofferta, ma soddisfacente per i gialloverdi che escono vincenti dal Curioni dopo aver sconfitto, solo in finale, Rugby Milano con il punteggio di 26-25. Una vittoria che premia Braga e compagni con il secondo posto assoluto della classifica di girone, ad un solo punto di distacco dalla capolista Cus Torino.

Partenza col botto per Biella Rugby che al quinto minuto segna la prima meta per mano di Leo Braga. Touche nei ventidue, maul che avanza, ma si ferma troppo presto e un ottimo Della Ratta che serve il capitano in rincorsa. Conclusione prossima alla bandierina e nessuna trasformazione. Ancora Biella al 12’: azione che parte da metà campo, palla a Gilligan, si inserisce Ghelli con finale di Nastaro. Gilligan trasforma lo 0-12. Sicuri del punteggio acquisito, i gialloverdi rilassano il piglio e l’ottimo avversario prende il sopravvento. Troppi falli difensivi biellesi regalano ai milanesi due occasioni consecutive di andare ai pali. Nessuna fallita grazie all’ottimo piede dell’apertura Romano che, insieme alla meta realizzata al 38’, puntualmente trasformata, trascina la sua squadra in vantaggio sul 13-12 allo scadere del primo tempo.

L’inizio della ripresa registra ancora troppa nebbia tra i gialloverdi che servono quattro calci di punizione a Milano. Al 27’ lo score registra uno scoraggiante 25-12 per i padroni di casa, ma come qualcuno recitava, i veri campioni si vedono negli ultimi venti minuti. Così è stato. Biella inizia ad attaccare con convinzione. Nei ventidue avversari Besso fa girare bene la palla fino a recapitarla tra le mani di Vaccaro che deposita oltre la linea. Gilligan trasforma il 25-19. Mancano dieci minuti all’80’. A risolvere ci pensa un eccellente, tanto da conquistare il titolo di player of the match, Emilio Vezzoli. Gilligan non sbaglia la trasformazione e una partita che sembrava persa si ribalta completamente. Quattro le mete segnate in totale, quanto basta a Biella per ottenere il punto di bonus.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “È stata una bella partita, durissima. Abbiamo iniziato molto bene, erano tutti estremamente concentrati, poi Milano ha iniziato ad aumentare il ritmo e ci ha messi in difficoltà. Abbiamo provato a tenere, ma abbiamo fatto fatica. Sapevamo di avere di fronte un’ottima squadra che non si è smentita. Fortunatamente siamo riusciti a riprenderci e prima della fine a rimontare, oltre a prendere il bonus offensivo. Grazie alla determinazione dei ragazzi, che non hanno mai mollato fino all’ultimo secondo. Dobbiamo cercare di essere più disciplinati, e credere un po’ di più nelle nostre capacità, ma alla fine l’abbiamo portata a casa. Preferisco non commentare, per ora il secondo posto in classifica. Ci sono ventidue partite, ne abbiamo giocate sette, la classifica per ora non la guardo nemmeno. Testa su Alghero: la prossima squadra da battere”.