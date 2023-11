I migliori elettrodomestici al miglior prezzo per il Black Friday e il Cyber Monday

Il Black Friday è diventato il momento chiave per acquistare ciò che non ti sei potuto permettere durante il resto dell'anno. Questi giorni sono pieni di offerte e sconti incredibili, quindi sarebbe un peccato lasciarsi scappare l'opportunità. Uno dei prodotti che puoi acquistare in questo periodo, prima che i prezzi inizino a salire in vista delle festività natalizie, sono gli elettrodomestici professionali.

Avere l'attrezzatura giusta può fare una grande differenza nella tua routine quotidiana. Gli elettrodomestici professionali influenzano l'efficienza con cui prepari i pasti e il tempo impiegato per la pulizia successiva, quindi investire in questo tipo di attrezzatura da cucina mentre i prezzi sono ribassati vale davvero la pena.

In questo momento, il sito web di Ristoattrezzature mette a tua disposizione nella sua Settimana Nera le migliori offerte elettrodomestici, che puoi ottenere a prezzi eccezionali per il Black Friday e il Cyber Monday.

I migliori elettrodomestici che puoi acquistare

Los mejores electrodomésticos que puedes comprar

Se stai pensando di cambiare gli elettrodomestici della tua cucina, devi sostituirne qualcuno che non funziona più oppure vuoi semplicemente acquistare un apparecchio di lusso, il Black Friday e il Cyber Monday ti offrono l'opportunità di ottenere di più con la stessa quantità di denaro.

Anche se sul sito di Ristoattrezzature puoi trovare prodotti di ogni tipo fortemente scontati, abbiamo selezionato i 5 migliori che attualmente godono di prezzi stracciati.

Bilancia da cucina elettrica con display digitale – 26,99 €

Qualcosa che non può mancare in nessuna cucina è una bilancia precisa che aiuti a calcolare fino all'ultimo grammo delle ricette. Per il modico prezzo di 26,99 € puoi acquistare questa bilancia con una capacità di 5 kg che dispone anche di un display digitale e funzioni aggiuntive come un timer e un misuratore di temperatura ambiente. Essendo realizzata in acciaio inossidabile, è facilmente pulibile.







Fontana di cioccolato in acciaio – 27,99 €

Non c'è niente che ravvivi qualsiasi tipo di pasto come un delizioso dessert al cioccolato, ma se in più si tratta di una fontana infinita di questa delizia, la riunione sarà un successo. Approfitta dell'offerta e prendi questa favolosa fontana di cioccolato in acciaio inossidabile. Ha due impostazioni di riscaldamento, oltre alla funzione di mantenere il cioccolato a una buona temperatura per ore, permettendo di farlo fluire senza interruzioni.

Friggitrice ad aria calda – 71,99 €

Da un po' di tempo, le classiche friggitrici ad olio stanno cadendo in disuso tra coloro che vogliono ridurre l'assunzione di calorie o seguire una dieta più sana. Vuoi unirti al loro gruppo? È difficile trovare friggitrici ad aria economiche ed efficienti, per questo questa friggitrice elettrica con una capacità di 2 litri è un'ottima opportunità, poiché per la Settimana Nera è disponibile con uno sconto del 49%.

Erogatore digitale di acqua calda – 81,99 €

Gli amanti delle infusioni sono fortunati, in promozione per il Black Friday puoi ottenere questo erogatore di acqua calda con uno sconto magnifico del 59%. Non dovrai più aspettare che l'acqua bolla ogni volta che vuoi prepararti una tisana, un caffè o una zuppa istantanea per scaldarti in questi mesi invernali. Grazie al suo ampio serbatoio da 2,2 litri, non devi riempirlo dopo ogni utilizzo.

Impastatrice planetaria da 4 litri – 999,99 €

Avere un mixer professionale come questo modello con una capacità di 4 litri e una potenza di 600 W semplifica molto la preparazione di qualsiasi tipo di ricetta. Grazie alle sue 6 velocità e ai vari accessori (per montare, impastare o mescolare), potrai fare impasti per dolci o pizze, allo stesso modo preparare pane o dolci sarà più facile che mai. Approfitta dell'occasione e ottieni questo modello per meno della metà del suo prezzo abituale.

Queste 5 e molte altre offerte sugli elettrodomestici ti aspettano nella Settimana Nera di Ristoattrezzature, quindi non esitare a dare un'occhiata al loro sito web per trovare quel dispositivo con cui sogni da tempo.