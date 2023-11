La Piccola Fata di Pettinengo ripercorre i suoi 25 anni tra mercatino e teatro

Fine settimana di festeggiamenti per la Piccola fata Odv di Pettinengo.

Sabato 2 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 sarà aperto l' Emporium Natalizio, dove si potranno trovare in vendita alcuni dei lavori realizzati dall'associazione, insieme a svariate bontà preparate dalle volontarie. Il ricavato della vendita sarà utilizzato per il sostegno delle attività dell’Associazione.

Per festeggiare il venticinquesimo anniversario della Piccola Fata, verrà inoltre allestita una mostra fotografica intitolata “Girotondo di anni” dove sarà possibile ripercorrere con noi questi primi 25 anni trascorsi assieme.

Domenica, alle ore 17:00, è invece previsto il ritrovo con il lume acceso in mano, pronti per sfilare per frazione Livera accompagnati dalle note dello zampognaro fino all’oratorio di San Rocco, dove si metterà in scena la tradizionale leggenda natalizia “Gelindo“.Alla fine della rappresentazione, sarà presente il gruppo Alpini di Pettinengo che preparerà un caldo risposto con vin brulé e panettone.