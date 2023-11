“Biella Up”, la piattaforma digitale per promuovere il proprio business, FOTO

È stata presentata questa mattina, lunedì 27 novembre, presso la Sala consiliare di Palazzo Oropa, la nuova strategia per portare Biella alla vera e propria rivoluzione digitale: “Biella è la prima città al mondo che diventa ‘Digitale Sistemica’, per generare sviluppo economico, crescita sociale e rispetto ambientale”

L’ampio progetto di promozione delle piccole attività commerciali, base dell’economia territoriale, si propone di portare, al servizio dei commercianti, uno strumento moderno che sia in grado di incrementare la visibilità, l’attrattività e la promozione sul territorio. "Biella Up", come afferma l’assessore al Commercio e Sviluppo Economico, Barbara Greggio, che ha studiato il progetto con la cooperazione dell'assessore all'Innovazione Tecnologica, Massimiliano Gaggino, intende rappresentare uno strumento all’avanguardia, per portare contributi concreti al territorio biellese: “Economia Circolare, Digitalizzazione Sistemica e Collaboration, sono solo alcuni degli obiettivi proposti dal nuovo sistema, grazie allo sviluppo tecnologico sarà possibile considerare il Biellese come un ecosistema in crescita, in tutti i suoi aspetti. Dagli esercenti alle grandi imprese, dalle organizzazioni pubbliche alle start up: tutti potranno beneficiare della nuova ‘piattaforma’, in un’ottica win-win totalmente gratuita”.

“I complessi strumenti e applicativi tecnologici sviluppati – come affermano gli astanti – non sono di semplice comprensione ed è per questo che tutti coloro che vorranno beneficiarne avranno bisogno della massima semplicità di utilizzo”.

"Biella Up", in concretezza, fornisce alle attività commerciali (1794 sul territorio biellese) una vetrina online per promuovere i singoli prodotti o la propria attività, per far conoscere, scoprire e apprezzare ciascuna categoria commerciale, permettendo inoltre di acquisire clienti: “Ora gli imprenditori potranno utilizzare gratuitamente "Biella Up" per promuovere il proprio business, pagando solo il successo – continua l’assessore Greggio, con il supporto tecnico di Moreno Tartaglini - . Inoltre, la Digitalizzazione Sistemica, abbatte il costo della singola transazione, rendendone possibile un utilizzo massivo e con importanti performance".

Attualmente, nel mercato digitale, per acquisire e profilare un cliente (e quindi conoscerne le abitudini di acquisto, al fine di proporgli prodotti a cui è interessato), occorre un budget di 50 euro: “Grazie alla Digitalizzazione Sistemica la profilazione avverrà in automatico, per garantire a tutti pari vantaggi e opportunità, al costo di un solo euro” continua Tartaglini, Executive Consultant & CEO di Arxit.

Le applicazioni future potranno essere enormemente ampliate, ma per far sì che tutte le parti interessate possano comunicare, ottenere feedback e dati aggiornati, occorre un’infrastruttura incredibilmente performante, che da oggi verrà costantemente aggiornata e migliorata, per permettere che la complessità di una città intera, venga resa efficace e di semplice utilizzo, a commercianti e cittadini.

Le applicazioni future potranno supportare il cittadino a fare scelte d’acquisto più consapevoli, tracciare i prodotti e approfittare degli incentivi Welfare, per reintrodurre gli investimenti sul territorio, tutto ciò grazie alla semplicità di un click.

"Biella Up" rappresenta una visione ambiziosa di un “ecosistema” in continuo sviluppo, che grazie all’impiego massivo, potrebbe rivelare la forza di una comunità improntata alle piccole imprese.

Per poter cominciare a beneficiare del servizio, sia per commercianti che per acquirenti, basta collegarsi al link: https://biellaup.it/