Questa sera un nuovo aperitivo letterario con Alessia Zuppicchiatti in stile Anni 20. Ospite Luca De Antonis

L'aperitivo letterario sarà ambientato in puro stile retrò, rievocando i modi degli anni '20. Saranno presenti elementi tipici di quell'epoca, come arredi vintage, luci soffuse, musica jazz in sottofondo.

Gli ospiti saranno invitati a vestirsi in modo elegante e a sfoggiare abiti e accessori ispirandosi agli anni '20, come abiti a tubino, cappelli a cloche e perle.

Sarà un'occasione per rivivere l'eleganza e lo charme di un'epoca passata, celebrando la letteratura e l'arte in un contesto unico e suggestivo.

Ospite Luca De Antonis scrittore Torinese con il romanzo "Donne con le ali".

Alessia presenterà le sue poesie tratte dal libro "111 pensieri sparsi" e Luca de Antonis racconterà le avventure delle principali pioniere dell'aviazione civile, donne coraggiose e determinate che hanno lottato per conquistare libertà, amore e rispetto. Queste donne erano in grado di volare a bordo di un aeroplano e di catturare momenti unici con la loro macchina fotografica. Tutto ciò è narrato in un romanzo ambientato durante la prima guerra mondiale.

Ci aspetta una serata di creatività, con la fusione di diverse forme d'arte, grazie all’artista Diana Carolina, Skin artist che darà vita alle poesie di Alessia Zuppicchiatti attraverso la sua abilità nel dipingere sulla pelle. Le sue opere prenderanno vita sul corpo umano, creando un connubio unico tra arte visiva e performance.

Durante l'esibizione, Diana dipingerà sia su Alessia che su Paola, modelle per l’occasione.

La scelta di interpretare le poesie di Alessia Zuppicchiatti attraverso la pittura sulla pelle aggiunge un ulteriore livello di significato e profondità alle parole scritte.

La fusione di musica, poesia e arte visiva creerà un'atmosfera unica e coinvolgente, in cui gli spettatori potranno immergersi completamente.

Questa serata promette di essere un'esperienza indimenticabile, in cui l'arte prenderà vita e si mescolerà con le emozioni del pubblico. Sarà un momento di condivisione e di scoperta, in cui l'arte diventerà un ponte per connettere le persone e far emergere nuove forme di espressione.

Il locale Second ci accoglierà con il suo arredamento in stile liberty, creando un'atmosfera magica e retrò, per trascorrere una serata piacevole in compagnia di bella gente, di un buon romanzo, poesie, delizioso cibo e ottimo vino.

Costo Aperitivo €15

La prenotazione è obbligatoria al whatsapp 351 619 07 55

Lunedì 27 Novembre ore 20.00