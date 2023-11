Riaperta al traffico la statale 142 dopo l'incidente che ha coinvolto due autovetture dove una persona ha perso la vita questa mattina. La tragedia è avvenuta al km 30,950, in località Romagnano Sesia.

Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registrano un deceduto e un ferito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.