Un residente chiama il 112: “Cacciatori troppo vicini alla strada”, uno viene sanzionato

“Carabinieri, venite: ci sono alcuni cacciatori troppo vicini alla strada”. Sarebbe stata questa la richiesta di intervento, giunta al 112 da un residente di Mongrando.

Una volta sul posto, il Gruppo Carabinieri Forestale di Biella ha identificato e sottoposto a controllo i membri della comitiva. Alla fine, dopo opportuni accertamenti, è stato sanzionato un uomo di 62 anni per non aver segnato la giornata di caccia sul tesserino venatorio. Per tutti gli altri, invece, non è stata riscontrata alcuna violazione.