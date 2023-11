Polizia, ampia partecipazione all'evento del 25 novembre: acquisite anche due denunce di violenza

La Questura di Biella comunica l’ampia partecipazione riscontrata all’evento del 25 novembre presso il centro commerciale “I Giardini” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa aveva il principale obiettivo di fornire ai cittadini una valida occasione per ottenere consigli e confrontarsi con operatori specializzati della Polizia di Stato di Biella, unitamente ai rappresentanti dei centri anti violenza di Biella, sul fenomeno della violenza di genere e sugli strumenti a disposizioni di chiunque necessiti di assistenza per uscire dal vortice della violenza.

Durante la giornata è stata sottolineata l’importanza del denunciare alle forze di Polizia competenti episodi di violenza subiti o di cui si è venuti a conoscenza, rimarcando come ogni gesto assume una fondamentale utilità come primo passo verso una soluzione. Il riscontro positivo dei diversi incontri si è avuto già nella giornata di domenica 26 novembre, quando sono state acquisite due denunce relative a pregressi episodi di violenza.

È stato ampiamente ricordata anche l’importanza dell’Ammonimento del Questore, strumento di prevenzione fondamentale nella lotta al fenomeno nonché strada alternativa alla denuncia, che consente in modo rapido di incidere sulla pericolosità delle persone nei casi di violenza domestica o atti persecutori (e cyberbullissimo) bloccando il ciclo della violenza. L’occasione è stata utile inoltre per ricordare come gli episodi di violenza domestica possono essere manifestati, anche in forma anonima, tramite l’applicativo YouPol che consente al cittadino di inviare video, audio, immagini e testi direttamente alla Sala Operativa della Questura.

La stessa Questura di Biella rivolge, dunque, il proprio ringraziamento al centro commerciale “I Giardini” il cui impegno e disponibilità hanno reso possibile la realizzazione di questo importante evento e favorito l’illuminazione della facciata della Questura, segno di adesione alla lotta contro la violenza sulle donne.