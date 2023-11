Biella, tamponamento tra auto in via Torino: una donna ferita (foto di repertorio)

Tamponamento stradale con una donna ferita. È il bilancio del sinistro, avvenuto nella mattinata di oggi, 27 novembre, in via Torino, a Biella. Coinvolte due auto, con alla guida una 40enne e una 41enne, subito assistite e soccorse dai sanitari del 118. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti del caso.