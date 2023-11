Il Calendario dell'Avvento al Rovescio della Croce Rossa Italiana di Biella all'insegna della solidarietà

Nel tradizionale Calendario dell’Avvento dal primo al ventiquattresimo giorno del mese di Dicembre si attende la festività del Natale aprendo una casellina del calendario in cui è contenuto un piccolo dono. Questa bellissima tradizione serve non solo a marcare il tempo di attesa del Natale, ma anche a unire tutta la famiglia nell’apertura della casella e nella scoperta del piccolo presente che porta. Allo stesso modo il nostro Calendario dell’Avvento al Rovescio è un’iniziativa solidale che vuole unire tutta la comunità in un’attesa del Natale carica di speranza: nel nostro avvento invece di ricevere ogni giorno un pensiero, si dona un genere alimentare destinato ad una famiglia in difficoltà.

Il Progetto

In concomitanza con l’Avvento Natalizio, abbiamo creato un calendario in cui, per i primi venti giorni del mese di Dicembre, ad ogni giorno corrisponde un genere alimentare a lunga conservazione. Ogni giorno si decide di fare un piccolo dono e di mettere da parte il genere alimentare dettato dal calendario: così facendo al termine dei venti giorni si avrà creato un pacco alimentare completo da destinare ad una famiglia in difficoltà.

Pasta, passata di pomodoro, tonno o carne in scatola, biscotti secchi, sono solo alcuni dei prodotti che andranno a comporre il pacco solidale.

Abbiamo deciso di non specificare le quantità in cui ogni prodotto deve essere donato per lasciare libertà ad ognuno di poter partecipare inserendo ciò che ritiene in suo potere, e allo stesso modo non abbiamo reso necessario completare il calendario per poterlo donare perchè, come direbbe il nostro fondatore Henry Dunant, “tutti possono, in un modo o nell'altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, contribuire in qualche misura a questa buona opera”.

Abbiamo calcolato che completando il Calendario dell’Avvento al Rovescio si può sostenere una persona in difficoltà per 3 settimane, con un costo complessivo di circa 25 €.

L'Iniziativa

L’ Avvento al Rovescio nasce nel Novembre 2020 dalla volontà di avvicinare la popolazione del territorio Biellese in quello che è stato, e per certi versi ancora è, un periodo di incertezza. L’idea alla base del progetto è quella di dare per ricevere: la solidarietà dà tanto a chi dona, quanto a chi riceve. L’iniziativa può essere portata avanti da chiunque abbia la possibilità di farlo, che siano famiglie con bambini, coppie anziane, scuole, studi o uffici; questo perché la Solidarietà non ha età o estrazione sociale, coinvolge tutta la Comunità.

Questa iniziativa natalizio sostiene il nostro progetto “Biella Solidale”, un progetto di distribuzione generi alimentari a famiglie in difficoltà attivo da oltre due anni, in grado di sostenere oltre 250 nuclei familiari ogni mese.

Le Fasi

Il progetto parte negli ultimi giorni di Novembre quando si posiziona un capiente scatolone vuoto sotto l’albero di Natale, di fianco al Presepe o in un altro luogo significativo. Seguendo le indicazioni del calendario, che il nostro Comitato fornisce ogni giorno, si inserisce il genere alimentare a lunga conservazione nello scatolone.

Il calendario completo dell’Avvento al Rovescio viene reso disponibile in due modi:

- attraverso gli organi di stampa locali

- attraverso le piattaforme Social Media che aggiornano quotidianamente sul prodotto da inserire.

Al termine dei venti giorni, quando il pacco solidale sarà stato completato questo verrà preso in consegna dalla Croce Rossa di Biella. Una volta preso in carico dal progetto “Biella Solidale” il pacco subirà un attento controllo dell’integrità e accettabilità di tutti i generi alimentari, che devono mantenere gli standard preposti dalla legge, e successivamente tutti i pacchi potranno trovare casa e diventare un dono di speranza per una famiglia in difficoltà.