Valle Mosso, inizia la “pet therapy” alla casa di riposo

Martedì scorso, presso la Casa di Riposo “Emilio Reda” di Valle Mosso si è tenuto un primo appuntamento di Pet Therapy, una terapia che utilizza le capacità rasserenanti e rassicuranti di alcuni animali domestici per portare benessere psicologico alle persone di ogni età. Nello specifico, in struttura, è entrata Maja, un cane di medie dimensioni nata dall’incrocio tra un Golden Retriever e un Cocker Spaniel e addestrata per queste finalità terapiche e ludiche, accompagnata dalla sua padrona Nina.

“Questa iniziativa - affermano gli animatori - è stata assolutamente positiva per tutti: gli ospiti sono rimasti contenti e soddisfatti sia di poter coccolare un cane così affettuoso, sia di poter ricordare esperienze passate di animali domestici. È stato un modo per aiutare i nonni ad esternare emozioni e vissuti: raccontando le proprie storie, alcuni anziani si sono emozionati un po’ per l’allegria e un po’ per la nostalgia. Senza dubbio, il contatto con gli animali aiuta a ritrovare serenità e gioia. Con Nina e Maia abbiamo visitato tutti i reparti della struttura, soffermandoci con ogni ospite per qualche carezza, per la consegna del biscotto e qualche gioco. È un’attività che porta molti benefici e che speriamo di poter rendere continuativa a partire dal nuovo anno”.

Intanto la Casa di Riposo inizia a prepararsi all’arrivo del periodo natalizio, con l’allestimento di presepi e alberi di Natale e con la proposta dei laboratori creativi. “Il prossimo evento - conclude il responsabile del servizio di animazione - è in programma per il pomeriggio di sabato 2 dicembre: i volontari dell’Associazione Il Naso in Tasca verranno a rallegrarci con musica, palloncini e divertenti attività di gruppo, a cui seguirà la merenda insieme. Siamo contenti di aver avviato questa collaborazione con le realtà del territorio biellese a cui rivolgiamo il nostro sentito ringraziamento: attraverso queste occasioni di festa, gli ospiti sperimentano la bellezza e la gioia di semplici momenti di condivisione”.