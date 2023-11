Asfaltature e nuova segnaletica stradale orizzontale a Miagliano FOTO

Nel mese corrente, a Migliano, sono state finalizzate altre piccole opere di completamento relative al rinnovamento degli asfalti e della segnaletica stradale che fanno seguito al primo cantiere 2023 e dei precedenti due completati rispettivamente a giugno e agosto 2022.

Di seguito sono sintetizzati gli interventi: rifacimento manto bitumoso: parcheggio cimitero (oltre a rimessa in quota dei chiusini per la raccolta delle acque meteoriche) e isola parcheggio dedicata alla ricarica dei veicoli elettrici; rifacimento segnaletica stradale orizzontale: oltre le due aree sopra citate, via Poma, via Padre Greggio e gli stalli/parcheggio siti in slargo Bertodano. L'investimento corrente ha impegnato un importo prossimo ai 15.000 euro e finanziato con avanzo di amministrazione.

“Continua l’opera progressiva di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale – commena il sindaco Alessandro Mognaz - In questo ambito e nell'ultimo biennio sono stati effettuati investimenti per circa 300.000 euro, consentendo di riportare a nuovo stato più del 50% delle tratte stradali comunali”.