Volley, sconfitta in casa per SPB Ilario Ormezzano Sai

Sconfitta in “casa” per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che cede per 3 a 1 contro Caronno. La formazione lombarda è stata sorpresa dall’agonismo dei biellesi nel primo set, ma poi è tornata a ritmi da alta classifica. La SPB Ilario Ormezzano rimane a 4 punti in classifica e si appresta ad affrontare le tre importanti partite di dicembre.

La partita La SPB Ilario Ormezzano Sai non si fa intimorire dalla nomea degli avversari, che hanno perso una sola partita in questo campionato. Nel primo set della partita i biellesi sono riusciti a mettere in difficoltà gli ospiti grazie a battuta e difesa. Caronno è presa alla sprovvista e non riesce a contrastare la spavalderia bluarancio, che riesce a conquistare il primo set per 25 a 21. Dal secondo in poi la squadra lombarda prende le misure e riesce a ridurre il numero di errori fatti. I biellesi vanno in difficoltà sulla P1 e prendono in ogni set una grande imbarcata, concedendo fino a nove punti agli avversari. Questo scoraggia i bluarancio, che non riescono più a fare punto in attacco e rallentano la velocità della battuta. Il secondo e il terzo set raccontano di una partita a senso unico, come è stata. Il quarto sembra essere sulla falsariga dei precedenti, ma alcuni episodi e un cartellino rosso accendono di nuovo i padroni di casa, che si riportano sotto. La speranza rimane accesa, ma l’esperienza degli avversari alla fine ha la meglio anche nel quarto set, lasciando a mani vuote i biellesi.

La pallavolo per il sociale Prima di ciascuna gara, con le squadre schierate in campo e con atleti e atlete con baffo rosso sul volto, è stato letto da David Frison (costretto in tribuna a causa di un infortunio al dito) questo messaggio: “Il cambiamento culturale, vero e definitivo, dipende da noi. Non basta uno slogan per fermare tutta questa violenza, ma è necessario che ciascuno di noi faccia la propria parte. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – ha attivato un numero gratuito antiviolenza e stalking: il 1522. Se necessario utilizziamolo.” Con le squadre schierate in campo, dopo il fischio d'inizio e la prima battuta, è stato fatto “il Minuto di Rumore”, a sostituzione del consueto minuto di silenzio, come segno che qualcosa DEBBA cambiare.

Il commento di Filippo Ricino “Peccato per il risultato perché dopo aver vinto il primo set avevamo il morale alto e si sperava di proseguire su quella strada. Purtroppo i ragazzi di Caronno hanno dimostrato di essere più esperti in questa categoria e hanno sicuramente meritato la vittoria. Rimane l'amaro in bocca per due set persi abbastanza malamente, ma dobbiamo ripartire da qui in settimana per migliorare laddove siamo ancora carenti. È vero che siamo in un periodo difficile dovuto anche agli infortuni di alcuni compagni, ma questo non deve essere una scusa per non lottare in ogni situazione.”

Il commento di coach Di Lonardo “Molto contento del primo set, contro una squadra molto forte. Abbiamo preparato bene la partita in tutte le fasi, eravamo bene in partita, dando una bella sorpresa a questa squadra. Dopo abbiamo avuto un calo importante, anche giustamente essendo una delle squadre più giovani del campionato. Nel quarto siamo stati bravi a rientrare, io ci ho creduto ma poi Caronno ha fatto il suo compito da storica squadra di Serie B, lasciandoci solo a 21. Una sensazione dolceamara quindi, perché abbiamo giocato solo metà partita. Dovremo lavorare per provare a evitare questi cali di pressione, così da sfruttare le occasioni che verranno. Adesso pensiamo ad allenarci in settimana, cercando di recuperare qualche altro giocatore infortunato e migliorando quello che scopriamo di partita in partita.”

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Caronno 1-3 Parziali: 25-21; 13-25; 12-25; 25-21. Tabellino: Avalle 13, Bottigella 5, Debenedetti 2, Frison E. 1, Giacobbo 4, Marchiodi 8, Mazzoli 4, Ricino 1, Spinello 0. Libero: Vicario. NE: Mangaretto, Ressia (L), Sarasino, Scardellato.