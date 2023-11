Volley, sconfitta “amarognola” per il Bonprix TeamVolley

Sconfitta “amarognola” per il Bonprix TeamVolley, che sul campo della capolista del girone di Serie B2 – il Novate Volley – si aggiudica un set, ma non riesce a strappare punti alle milanesi.

Alla fine, il tabellone dice 3-1 per le padrone di casa. Per le biancoblu, rimane la consapevolezza dei miglioramenti evidenti ma anche un pizzico di rimpianto per un tie-break soltanto sfiorato.

CRONACA 6+1 confermato per Preziosa: Caimi al palleggio, capitan Diego e Biasin in banda, Bonini e Binda centrali, Filippini opposto e Garavaglia libero. Il primo set è il meno equilibrato. Novate fa valere la sua esperienza e conduce il gioco e il punteggio. Il Bonprix non riesce a prendere le misure, anche per colpa di un approccio troppo soft al contesto. Le milanesi si impongono 25-20 e passano avanti. La reazione lessonese arriva subito nel secondo set, e che reazione. Il TeamVolley capisce che può tenere il ritmo della partita e lo fa, limitando il più possibile il numero degli errori e allargando qualche crepa nelle certezze delle forti padrone di casa. Finisce in volata, ma questa sarà la peculiarità anche delle frazioni successive: 23-25. Nel terzo e nel quarto set le biancoblu sfruttano (ma non fino in fondo) alcuni break favorevoli, che complicano non poco la vita alle avversarie. Il tabellone si azzera prima sul 25-22 e poi – in via definitiva – sul 25-23. Rimane un po’ di frustrazione, perché nel quarto parziale Diego e compagne hanno rimontato dal 22-17, annusando il quinto set sul 22-23.

COMMENTO Coach Fabrizio PREZIOSA: “Una partita che doveva essere – ed è stata – difficile. Un avversario davvero tosto, il più intenso ed organizzato a muro-difesa tra quelli incontrati fino ad oggi. Non ci hanno mai lasciato vita facile. Eppure rimane un po’ di amaro in bocca: non aver fatto punti lascia un retrogusto piuttosto strano. Difficile commentare, perché penso che avremmo meritato di più, ma di certo in determinati momenti della partita siamo ancora troppo imprecisi, poco lucidi e tecnici. Nell’arco del match, la prestazione è stata buona, contro un avversario di livello: una cosa positiva. Vedo il bicchiere mezzo-pieno e apprezzo la crescita collettiva, ma le occasioni vanno concretizzate, altrimenti rimane il rimpianto. Un peccato, perché quando giochi così sul campo della prima vorresti tornare a casa con qualche punto. Qualche settimana fa, contro Bellusco (l’altra favorita) in un’ora la pratica era chiusa, quindi questo è un passo avanti. Dobbiamo lavorare tanto e crescere, e soprattutto dobbiamo ripeterci anche contro squadre del nostro livello, per prendere punti che servono davvero. Evidentemente le ultime settimane di allenamento sono servite, sia mentalmente che tecnicamente. La strada intrapresa è buona, questo feedback deve arrivare alle ragazze”.

TABELLINO SERIE B2 Girone B- 8a giornata Coop Novate Diavolirosa – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-1 (25-20/23-25/25-22/25-23) BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 3, Masserano ne, Diego 17, Lanzarotti, Biasin 13, Frascarolo, Binda 9, Bonini 9, Fallarini, Filippini 19, Lorenzon ne, Guzzo ne, Garavaglia (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.