Delle coste e Santi vincitori del trofeo memory Fornaca per la scuderia biellese Rally & co, FOTO

Delle coste e Santi vincitori del trofeo memory Fornaca per la scuderia biellese Rally & co

Grande gioia per la Rally & co che con Luca Delle coste e Giuliano Santi ottiene una grande prestazione nella Grande Corsa di Chieri historic rally.

Con una gara tenace , dopo una prima prova che avrebbe scoraggiato chiunque poiché penalizzati dallo spegnimento della Ford escort che non voleva saperne di ripartire, hanno cominciato una rimonta a testa bassa dalla quindicesima posizione che a partire dal terzo tratto cronometrato li ha portati ad agguantare la 5°° posizione assoluta primi nel secondo raggruppamento e di conseguenza nella classe 2000. Vittoria, dopo una stagione tiratissima , anche nel Trofeo Memory Nino Fornaca inventato 9 anni fa dal vulcanico Giorgio Vergnano scomparso recentemente al quale la coppia varesino/biellese ha voluto dedicare la vittoria.

"Un rally partito molto male per noi visto che sulla prima prova speciale la Ford si è spenta in un inversione e abbiamo perso circa 30 secondi, poi abbiamo riordinato le idee e puntato a vincere il trofeo Fornaca ...con due secondi tempi assoluti di speciale abbiamo superato il nostro diretto avversario Graglia ed abbiamo agguantato la quinta piazza" . Anche Giuliano Santi è euforico: "Oggi abbiamo sofferto ma devo ringraziare Luca che con la sua guida ha salvato un risultato che pareva compromesso ....certo senza I 40 secondi persi nelle prime due prove potevamo giocarci il gradino più basso del podio ma non abbiamo nulla da recriminare e siamo felici del risultato che festeggeremo come da tradizione questa sera a cena "