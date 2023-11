Coppa Davis: Sinner e Sonego regalano l’ottava finale all’Italia. Sonego era stato il primo "Campione sotto le stelle"

Per l'ottava volta nella sua storia l'Italia accede a una finale di Coppa Davis. L'ultima volta 25 anni fa. Nel 1998, al Forum di Assago di Milano, gli azzurri vennero sconfitti dalla Svezia. Tutto grazie ad un Sinner maestoso, capace di battere prima il numero 1 al mondo Novak Djokovic nel singolare e poi, in coppia con Sonego, di sconfiggere i serbi nel doppio e far guadagnare all'Italia la finale contro l'Australia.

E il tennista azzurro Lorenzo Sonego era stato nell' agosto 2021 il primo ospite di “Campioni Sotto Le Stelle", il format organizzato dal Comune di Biella che, grazie alla collaborazione del giornalista biellese Sky Alessandro Alciato, ha portato negli anni grandi campioni dello sport.