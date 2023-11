Calcio Biellese, 12° giornata di campionato: vincono Biellese 1902 e Chiavazzese

Calcio Biellese, ecco i risultati di questa 12° giornata di campionato oggi domenica 26 novembre.

Eccellenza Girone A: Bene per la Biellese 1902 che ha vinto contro Calcio Settimo 1-0 e si trova il 4° posizione, mentre perde Città di Cossato che è scesa in campo contro Aygreville Calcio e ha perso 0-1 e si trova il 16° posizione.

Per la Promozione Girone A bene la Chiavazzese 75 che vince contro il Valduggia Calcio 1-0 e si piazza il 10° posizione. Finisce invece in pareggio Ce.Ver.Sa.Ma Biella Città di Baveno 1908 1 pari. Ce.Ver.Sa. Ma Biella si piazza 6° posizione. Si chiude 2-0 Fulgor Ronco Valdengo (3°posizione) - Valdilana Biogliese (15°posizione).

Prima categoria girone B: Perde Ponderano contro Gattinara Fc 0-2 e si ferma in 10°posizione, finisce 0-0 tra Valle Cervo Andorno e Serravallese 1922, Valle Cervo è in 2° posizione. Valle Elvo - Quaronese termina 0-1 con la Valle Elvo in 3°posizione. Vince 2-1 Vigliano contro Centro Giov. Calcio Aosta Msp con Vigliano al 14°posto; Aosta Calcio Gaglianico si chiude invece 0-1 con Gaglianico in 12°posizione.

Terza categoria Biella girone A: Cever Massazza Cossatese finisce 0-2, con Cever Massazza in 10°posizione e Cossatese in 7°. Lessona Calcio - Villaggio Lamarmora finisce 2-0 con Lessona Calcio in 5°posizione e Villaggio Lamarmora in 9°posizione.

Questi invece i Risultati della Seconda Categoria - Girone C alla 10° giornata: River Plane - Pollone finisce 4-2 per il River Plane con il Pollone che finisce alla 14°posizione, mentre Torri Biellesi - La Cervo finisce 0-0 con Torri Biellesi in 2°posizione e La Cervo in 3°posizione.