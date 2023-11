Musica in Armonia celebra 45 anni di attività: i festeggiamenti a Biella, a favore della ricerca.

Domenica 3 Dicembre, alle 16:30 nella Basilica di San Sebastiano di Biella, l’Associazione MUSICA IN ARMONIA festeggia 45 anni di attività, proponendo il REQUIEM KV626 di W. A. Mozart, opera fra le più belle mai scritte, terminata dopo la morte di Mozart, dall’allievo Sussmayr.

Dirige l’Ensemble Flavio Lanza, fondatore del sodalizio.

Il Gruppo Vocale Armonia, attivo dal 1978, ha come obiettivo prioritario l'approfondimento della musica vocale in ambito europeo.

Negli ultimi anni il Gruppo, diventato MUSICA in ARMONIA, ha ampliato il repertorio includendo anche importanti composizioni per Coro ed Orchestra, tra esse citiamo il Gloria, il Credo ed il Dixit Dominus di A. Vivaldi, Il Messiah ed i Coronation Anthems di F.G.Handel, La Messa in Sol+ e la Deutsche Messe di F. Schubert, le Sette parole di Cristo in croce di J. Haydn, Te Deum laudamus, Vesperae Solennes de Confessore e il Requiem di W.A. Mozart.

Flavio Lanza intraprende lo studio di Canto e Direzione di Coro nel 1968. Ha seguito svariati corsi di approfondimento, con l'apporto di insegnanti come Gerard Smith Gaden e Maria Cristina Roveri. Nel 1978 fonda il Gruppo Vocale ARMONIA, che dirige tuttora. Nel 1982 viene chiamato anche alla direzione del coro Genzianella di Biella, che terrà fino al 1986.

Si avvicina agli studi sulla Direzione d'Orchestra con il m° Romolo Gessi.

I suoi interessi musicali spaziano dal canto Gregoriano al Romanticismo Tedesco, passando attraverso tutte le espressioni che hanno caratterizzato l'evoluzione musicale europea di questi secoli, senza peraltro disdegnare espressioni più vicine allo spirito dei nostri tempi.

Il Concerto sarà anche l’occasione per “fare il punto” sulla Ricerca contro il Diabete, iniziata un paio di anni fa attraverso l’Associazione Filantropica CASHAID.

Si sono individuati tre obiettivi, utili non solo a chi soffre di Diabete, ma a tutti, in corso di realizzazione:

1) una APP, chiamata GLYCALERT che aiuta, attraverso un Semaforo, a gestire la propria dieta giornaliera.

2) l’organizzazione di una Rete di Pizzerie e Ristoranti, in tutta Italia, dove poter gustare Pane, Pasta, Pizza e Birra prodotti con una speciale formulazione e/o lavorazione, in grado di ridurre sensibilmente le cause che portano le persone, con il passare degli anni, ad ammalarsi di Diabete.

3) la realizzazione di un e-commerce dove trovare tutti i prodotti di cui sopra, anche in monoporzione.