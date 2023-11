Biella Jazz Club presenta “Tales from Spain”: il lavoro discografico e i prossimi appuntamenti, FOTO

Martedì 28 novembre alle ore 21,30, la band “Cantallops Island” sale sul palco del Biella Jazz Club per la presentazione del nuovo lavoro discografico “Tales from Spain”.

La formazione è composta da Enza Cannone voce, Victor Gordo al pianoforte, Achille Giglio al contrabbasso e Andrea Varolo alla batteria.

Cantallops island è nato a Como come un concetto aperto, dove la creatività e l’originalità sonò le colonne principali; con il tempo si è consolidata la formazione in quartetto con la quale si è inciso il primo disco dal titolo “Tales from Spain”.

Il quartetto propone un repertorio di composizioni originali del pianista Victor Gordo, un viaggio attraverso la tradizione e il folk spagnolo riletto col linguaggio jazz contemporaneo, arricchito dai testi e dalla voce della cantante Enza Cannone e dalla ritmica di Achille Giglio al basso e Andrea Varolo alla batteria, insieme a un repertorio originale con altri brani di carattere latino e jazz.

Victor Gordo Cantallops, di origine spagnola, unisce il suo cuore latino con la sua passione per il jazz, le memorie delle sue terre si uniscono ai ritmi swing, come risultato e con il suo quartetto abbiamo un repertorio totalmente originale pieno di colori e sfumature diverse.

Tales From Spain, il primo disco dei Cantallops Island è una miscela unica di jazz e folk spagnolo, dal suono innovativo e coinvolgente.

Guidati dal pianista e compositore Victor Gordo, l'album presenta un repertorio completamente originale che mette in mostra le capacità musicali del gruppo. L'album è radicato nel latin, ma incorpora anche elementi di world music, musica classica e jazz, risultando in un'esperienza di ascolto unica..

La fusione dell'album di diversi stili e generi musicali riflette l'attuale tendenza della musica jazz verso la sperimentazione e l'innovazione. Questo è ulteriormente evidenziata dall’inclusione di world music e musica folk tradizionale, che stanno diventando sempre più popolari nella scena musicale jazz.

Per martedì 5 dicembre è in programma il trio Flor, Gallo, Faraò.

È confermato ufficialmente in questi giorni, il concerto del cantautore siciliano Mario Venuti per giovedì 18 gennaio, accompagnato dal suo trio e in tour proprio in quel periodo, appena possibile saranno note le modalità di ingresso e prenotazione.