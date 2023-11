Andorno, alunni in visita al Comune con intervista finale al sindaco Crovella

Mercoledì 22 novembre gli alunni della classe V° della scuola primaria di Andorno Micca, accompagnati dalla maestra Emanuela Boffa, hanno visitato l’edificio municipale guidati dal sindaco Davide Crovella . ”Per me questa è un'iniziativa importante di cittadinanza attiva”, ci comunica la maestra Boffa,”che serve ad avvicinare i giovani alle Istituzioni e a renderli cittadini più attenti e consapevoli”.

I bambini e le bambine hanno avuto modo di conoscere da vicino alcuni aspetti dell’ amministrazione comunale che già avevano studiato sui libri di scuola e soprattutto hanno posto delle domande al primo cittadino. Le domande, preparate in anticipo con cura, hanno spaziato da questioni prettamente organizzative ad alcune più personali.

Per esempio: quanti dipendenti ha questo Comune? Quali sono le situazioni più difficili e delicate che un sindaco deve affrontare? Alla nostra età pensava già di diventare primo cittadino? Come riesce a conciliare l’impegno istituzionale, il suo lavoro e l’essere padre? Ricopre altre cariche istituzionali? Dalle risposte date dal primo cittadino agli studenti è emerso che l’impegno è tanto, ma è un modo per mettersi al servizio della propria comunità.

Da tutti loro è giunto un ringraziamento sincero al sindaco Crovella che è stato molto affabile e che è riuscito a spiegare, con parole semplici e chiare ai giovani studenti, il funzionamento dell’amministrazione comunale.