Borgo di Babbo Natale a Candelo, nel fine settimana oltre 9 mila presenze, FOTO

E anche oggi domenica 26 novembre il borgo di Babbo Natale ha dato il meglio di sé.

I mercatini natalizi con gli artigiani locali, i laboratori per i più piccoli e le deliziose prelibatezze culinarie hanno accolto i moltissimi visitatori che hanno scelto Candelo per trascorrere un momento della giornata immersi nell'atmosfera natalizia.

Molto soddisfatti gli organizzatori: "E' andata benissimo - commenta Cristian Bonifacio presidente della Pro Loco - . Tra ieri e oggi al Borgo di Babbo Natale abbiamo registrato oltre 9 mila ingressi. Chiediamo solo scusa a qualche candelese perchè capiamo che così tante persone creano qualche disguido per la viabilità e per i parcheggi, ma significa però che il borgo è apprezzato, noi comunque cercheremo sempre di fare in modo che in disagi siano limitati".