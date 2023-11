Si accascia a terra mentre scende le scale. Dolore a Sandigliano per la morte di Silvano Gariazzo

Si è accasciato a terra mentre scendeva le scale di casa, il vicino lo ha visto, ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma per l'uomo non c'è più stato nulla da fare.

E' quanto è successo ieri sabato 25 novembre a Sandigliano, in un'abitazione in via Matteotti. Per Silvano Gariazzo, un anziano di 94 anni, non c'è però purtroppo stato più nulla da fare. Il personale medico giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne la morte per arresto cardiaco. Presso l'abitazione dell'uomo sono arrivati anche i Carabinieri,

La salma dell'anziano è quindi stata affidata ai famigliari.