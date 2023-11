Scontro tra auto e moto a Coggiola, intervengono i Carabinieri. Nessun ferito

Incidente nella tarda serata di ieri sabato 25 novembre a Coggiola, in piazza Bartolomeo Sella: un'auto e una moto si sono scontrati, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Coggiola, che hanno aiutato le parti a compilare il CID. Al volante della moto c'era un minore, residente a Coggiola, che nella compilazione del modello di constatazione amichevole è stato assistito dal padre che si trovava in zona. Anche il conducente dell'auto era residente a Coggiola.

Quello di Coggiola non è però stato l'unico incidente di ieri nel sono intervenuti i Carabinieri.

A Vigliano i Carabinieri sono invece intervenuti assieme alla Polizia Locale per un sinistro autonomo da parte di una moto in via Della Tollegna, nei pressi del cavalcavia. A chiamare i soccorsi è stato un passante, che ha visto il motociclista a terra che lamentava dolori a una gamba, ed è poi stato affidato alle cure del 118.

A Biella in Corso San Maurizio intorno alle 14,50 si sono scontrate una Tucson e una Fiat Panda, e i militari hanno assistito nella compilazione del CID i conducenti dei veicoli perchè non riuscivano a mettersi d'accordo.