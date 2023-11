"L'amore non alza le mani, ma prende per mano", Benna dice "Stop alla violenza sulle donne"

Anche Benna dice "Stop alla violenza sulle donne" e lo fa attraverso un' installazione in piazza voluta dall'amministrazione comunale, dove resterà per una decina di giorni ma non solo.



E anche i ragazzi della classe V della Scuola Primaria hanno voluto dare il loro contributo alla giornata del 25 novembre con un flash mob.