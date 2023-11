Pallamano, torna in campo l'Under 15 del Vigliano: ecco le parole del tecnico Lugli

Torna in campo l'Under 15 maschile di FC Vigliano Polisportiva per il secondo appuntamento del campionato FIGH di categoria. Tocca alla società giallorossa ospitare la gara domenica 26 novembre presso la Palestra Comunale di Vigliano Biellese con il seguente programma gare. Ore 10 EXES 1984 Pinerolo- FC Vigliano; ore 11:30 FC Vigliano- San Camillo Imperia; ore 12:30 EXES 1984 Pinerolo- Ventimiglia; ore 14 San Camillo Imperia-Ventimiglia.

Dopo la prima giornata di gare, disputata ad Imperia lo scorso 5 novembre la graduatoria vede San Camillo a 4 punti, FC Vigliano a 3, Ventimiglia a 1 e Valpellice ed EXES 1984 a zero con quest'ultima formazione che però disputerà i suoi primi due incontri di campionato proprio a Vigliano. La squadra giallorossa si sta preparando bene all'evento e la società sta predisponendo tutte le attività necessarie per la buona riuscita della manifestazione al termine della quale ci potrebbero essere alcuni tra i primi verdetti in graduatoria.

Questo il commento del tecnico dei viglianesi Simone Lugli: "Ci stiamo allenando con molta determinazione, sebbene negli ultimi dieci giorni alcuni atleti sono stati costretti a saltare allenamenti a causa di malesseri di stagione. Abbiamo attualmente una rosa di venti elementi, diciannnove dei quali domenica dovrebbero essere a disposizione. Avremo per la prima volta nella nostra breve storia agonistica, l'imbarazzo di dover lasciare in tribuna fino a tre persone essendo il numero massimo possibile di atleti a referto pari a 16. Domenica contiamo di fare esordire in campionato almeno quattro atleti che saranno comunque ben supportati dai ragazzi più esperti. Sarà per noi determinante la concentrazione che sapremo mettere in campo in entrambe le gare che disputeremo perchè abbiamo in rosa elementi che fisicamente e tecnicamente possono reggere l'urto dei nostri avversari di giornata".