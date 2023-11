Biella, Accademia Perosi presenta “Caffè musicale”: per scoprire e apprezzare il patrimonio del passato

L’Accademia Perosi organizza, mercoledì 29 novembre 2023, il caffè musicale presso la Sala Concerti.

Il concerto, che si terrà presso l'Accademia Perosi, esplorerà le opere di tre grandi compositori: Leoš Janáček, Béla Bartók e Zoltán Kodály. Attraverso la rilettura delle loro composizioni, guidato da Fabio Napoletano, si potrà compiere un viaggio emozionante tra canti e danze provenienti da Moravia, Ungheria e Transilvania.

Janáček (Hukvaldy, 3 luglio 1854 – Ostrava, 12 agosto 1928, compositore, musicologo, teorico della musica, librettista, studioso del folklore, editore, organista e pianista ceco), Bartók (Nagyszentmiklós, 25 marzo 1881 – New York, 26 settembre 1945, compositore, pianista ed etnomusicologo ungherese) e Kodály (Kecskemét, 16 dicembre 1882 – Budapest, 6 marzo 1967, compositore, linguista, filosofo, etnomusicologo ed educatore ungherese), sono stati pionieri nel raccogliere e preservare le tradizioni musicali del loro tempo. Attraverso il loro lavoro, hanno dato voce alle melodie e ai ritmi delle diverse culture che coesistevano nell'Impero Austro-Ungarico. Il loro contributo ha permesso di conservare un patrimonio culturale straordinario, che ancora oggi ci emoziona e ci affascina.

Fabio Napoletano (pianoforte) Nato nel 1985 ha conseguito il diploma di Pianoforte nel 2005 con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, sotto la guida di Daniela Ghigino, dove nel 2013 ha completato anche gli studi di Composizione Tradizionale con i Maestri Fulvio Delli Pizzi e Gianni Pozzio. Giovanissimo inizia l'attività concertistica sia in veste solistica sia in formazioni da camera, collaborando con violinisti, violisti, violoncellisti, flautisti, oboisti, cornisti e cantanti. Sin dagli anni di studio, affianca all’attività esecutiva l’impegno didattico insegnando Pianoforte, Teoria e Solfeggio, Armonia, anche per la preparazione degli esami di conservatorio, in diverse scuole milanesi tra cui la storica “Scuola Musicale di Milano”. Ha frequentato master class con il M° Paul Badura-Skoda e si è distinto in concorsi nazionali e internazionali tra cui “Città di Moncalieri”, e “Luigi Nono di Venaria Reale”, ottenendo il secondo premio al concorso “Mendelssohn” di Alassio e il primo premio al “Concorso di Interpretazione Musicale – Nervi 2014”. Segue i corsi di perfezionamento del Maestro Konstantin Bogino, pianista del leggendario Trio Tchaikovsky ed esponente della migliore tradizione didattica russa.

Per ulteriori informazioni: 015 29040.