A Biella gli Stati Generali dello Slow Tourism nel Biellese

Giovedì 30 Novembre dalle 9 alle 13, al Sellalab di Biella, si terranno gli Stati Generali dello Slow Tourism nel Biellese. Si tratta di un importante incontro organizzato dal Movimento Lento in collaborazione con Fondazione BIellezza, ATL Terre dell’Alto Piemonte e altre realtà del territorio, con il patrocinio del Comune di Biella, che si pone l’obiettivo di contribuire alla costruzione e al lancio del nostro territorio come destinazione ideale per i turisti a piedi e in bicicletta, competitiva a livello nazionale e internazionale.

L’incontro è riservato agli stakeholders attivi nel settore (operatori turistici, amministratori, noleggiatori, guide, associazioni, ristoratori ecc.), e prevede il coinvolgimento attivo dei presenti inattività di networking, per mettere in contatto domanda e offerta e gettare le basi per la costruzione di un piano strategico condiviso che possa essere attuato anche grazie all’accesso a finanziamenti europei e nazionali da parte di organizzazioni private e/o enti pubblici.

L’evento fa parte di un ciclo di tre incontri che coinvolgeranno i territori del Canavese, del Biellese, del Novarese e del Vercellese.

La presentazione del progetto può essere scaricata qui:https://bit.ly/statigeneralislow.