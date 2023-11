L'eredità di Calvino e altre storie di scena a Vigliano, ci sarà anche l'Associazione Pericle

L'Associazione Pericle, come già preannunciato, ha iniziato gli incontri nelle scuole superiori per parlare di "Memoria e Futuro” dalla storia della Seconda Guerra Mondiale alla Resistenza che ha visto il nostro territorio protagonista di molte eroiche imprese fino alla liberazione dal dominio nazifascista il 24 aprile 1945.

“Abbiamo impostato il nostro percorso di storia ricordando il grande apporto delle donne nella lotta di liberazione molto spesso trascurato – spiegano - Riteniamo che sia basilare conoscere e far conoscere la storia importante del nostro paese partendo dal presupposto che gli uomini e le donne hanno saputo ribellarsi e costruire insieme una storia di vittoria, di emancipazione, di rispetto, di ricostruzione. Mai come oggi è necessario ripartire dalle giovani generazioni per educare al senso del rispetto degli uni verso gli altri di qualsiasi sesso, religione, nazionalità. E' importante valorizzare il dialogo, le intelligenze, le capacità, la solidarietà e l'interesse comune per far valere i valori scritti nella Costituzione Italiana che sono il fondamento della nostra Democrazia”.

“In questo mese dedicato al contrasto della violenza sulle donne, anche alla luce dei recenti accadimenti locali e nazionali, sentiamo sempre più indispensabile far conoscere il valore delle donne e l'importanza che hanno oggi ed hanno avuto nel costruire la storia e l'evoluzione del paese. Donne e uomini fianco a fianco hanno combattuto per la libertà ed hanno dimostrato che insieme si può cambiare il mondo – sottolineano - Assistiamo, con sgomento, alle innumerevoli guerre che continuano ad infiammare il nostro Pianeta, guerre di religioni, di supremazia, di economia dove la dignità umana viene ignorata e calpestata e solo insegnando il grande valore del rispetto e della tolleranza si educa alla pace” .

Proprio in questa direzione, tra gli appuntamenti di questo periodo l'Associazione Pericle promuove, in collaborazione con il comune di Vigliano Biellese, grazie alla collaborazione con la sindaca Cristina Vazzoler e la sua giunta - nell'ambito dell'inaugurazione dei murales il 2 dicembre - una proposta di maratona letteraria con letture tratte dai libri di Italo Calvino di cui ricorre il centenario della nascita quest'anno.

Italo Calvino nato a Santiago de Las Vegas de La Habana, 15 ottobre 1923 morto a Siena, 19 settembre 1985) scrittore e paroliere italiano, intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento. Ha seguito molte delle principali tendenze letterarie a lui coeve, dal neorealismo al postmoderno, ma tenendo sempre una certa distanza da esse e svolgendo un percorso di ricerca personale e coerente.

L'evento avrà luogo il prossimo 2 dicembre, alle 16, alla Biblioteca di Vigliano: un pomeriggio dedicato all’inaugurazione di 4 murales che rendono omaggio alle proprie radici, culturali, enologiche, florovivaistiche. Interevveranno gli artisti Fabio Petani, Fijodor Benzo, Egon e Wiz. Seguirà un maratona letteraria di letture di brani di Italo Calvino, a cura degli organizzatori e aperta a tutti i cittadini che potranno intervenire con il loro brano preferito tratto dai libri di Italo Calvino. A seguire, alle 18.30, un brindisi con i vini di Vigliano.