Continua a Sordevolo la mostra di Giorgio Marinoni

Proprio in questa mostra, allestita nello spazio espositivo 'Villaggi d'Europa' in centro paese, il Sindaco di Sordevolo, Alberto Monticone, visibilmente soddisfatto di questo primo periodo di 'Angeli' nel centro della Valle Elvo, ha ringraziato l'artista Pollonese ed acquistato personalmente un acquerello.

Duplice il successo di questi giorni : del 'Mercatino degli Angeli' e dell'acquarellista Giorgio Marinoni, artista della scuola Pollonese che partendo da Delleani, passando per Placido Castaldi arriva proprio a Marinoni a buon diritto erede della pittura della neve, soggetto declinato in tutti i suoi casi. In questo del 2023 quando 'gioca con l'acqua'.