Ancora interventi, nella scorse ore, per alberi caduti a terra, a causa delle forti raffiche di vento. In molti casi, le piante hanno occupato alcuni tratti di carreggiata causando qualche disagio agli automobilisti di passaggio.

Le operazioni di rimozione e messa in sicurezza si sono concentrate per lo più nei comuni della Serra, come Mongrando, Donato, Zubiena e Zimone. All'opera le squadre di Biella.