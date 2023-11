Obiettivo Sabato, l’escursione a Pollone: alla ricerca degli angoli caratteristici

“In una mattinata di primavera siamo andati alla ricerca di soggetti interessanti da fotografare – raccontano i fotografi - Girovagando per i sentieri e le vie di Pollone abbiamo trovato indicazioni per la Chiesa di San Barnaba e dopo un breve tratto in salita, siamo giunti nel prato adiacente”.

Dopo una prima sessione di scatti, i fotoamatori hanno ripreso l’edificio in tutte le sue sfaccettature: dalla facciata agli angoli nascosti, dagli scorci ai particolari.

“Una targa ci ha evidenziato che la chiesa è diventata celebre nel biellese anche per gli affreschi di Lorenzo Delleani, pittore pollonese nato nel 1840, che l’hanno resa, nel corso degli anni, monumento nazionale e una delle chiese più belle di tutta Pollone”.

Le prime notizie risalgono al 1606 quando il parroco di Pollone fece costruire un oratorio su questa altura chiamato “Monte del Castellazzo” e venne dedicato alla Madonna della Neve, a San Barnaba, a San Bernardo e San Grato. Nel corso dei secoli vi abitarono dagli eremiti e trasformato in un lazzaretto costruirono il Parco della Rimembranza, per ricordare i caduti della guerra. La collocazione sopraelevata, sulla cima del colle, la rende meta e punto di riferimento per passeggiate ed escursioni.

Di seguito la galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/valle-elvo/nggallery/obiettivo-sabato/san-barnaba-pollone

Lo scatto

La ripresa dalla distanza ha permesso di inquadrare dal basso l’intera facciata delle Chiesa e sfruttando la chiusura del diaframma è stato possibile ottenere un’ampia profondità di campo, per comprendere i fiori circostanti e metterli a fuoco.

Parametri

Fotocamera NIKON D750 Obiettivo Nikon 24-120 F4

Tempo di scatto 1/250; Diaframma f13; Zoom 27 mm; ISO 100