L’Istituto Alberghiero di Cavaglià abbraccia il progetto “Women in Coffee” di Caffè Vergnano.

In occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Istituto Alberghiero di Cavaglià abbraccia il progetto di Caffè Vergnano: un percorso di sostenibilità sociale per diffondere cultura rispetto al mondo del caffè, poco conosciuto e spesso troppo lontano.

Dall’idea della professoressa Annika Garutti, con la sua classe 5 Sala, l’Istituto partecipa al progetto “Women in Coffee”, acquistando il bundle Vergnano, per sostenere economicamente la creazione di un laboratorio per la tostatura, macinatura e impacchettamento del caffè coltivato nelle piantagioni del Marcala, in Honduras.

Per l'occasione gli allievi hanno creato una preparazione "In Rosa" per omaggiare "Women in pink", abbracciarne l'idea, ringraziare per l'impegno e la dedizione di questa Azienda.

Chiamata “Respiro, Respiro”, la prima azione che qualsiasi uomo o donna compie quando nasce: respirare. Lo può fare grazie a una donna che ci ha cullato per 9 mesi nel ventre, nutrito e dato la vita regalandoci al mondo. Questa parola racchiude il soffio della vita, l'essere vivo, l'essere al mondo per fare grandi cose... per impegnarci e sentirci vivi. Come fanno le donne di Women in Coffee.

Di seguito la composizione:

Crema rosa al cioccolato Ruby, Caffè Vergnano espresso zuccherato, crema al cioccolato bianco, liquore alla nocciola la Culma Cossato (BI)shakerati, Pink Panna montata, spolverata di rosa alimentare e cuori rosa in zucchero aromatizzato al ravanello.