Mongrando: Uno striscione sul Comune contro la violenza sulle donne

Come ogni anno, il 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, il Comune di Mongrando espone lo striscione nel Palazzo Comunale. Questa data non è casuale ma segna un brutale assassinio avvenuto nel 1960, nella Repubblica Dominicana, dove le tre sorelle Mirabal, considerate rivoluzionarie, vennero torturate e uccise. Le violenze non si fermano e ogni anno le vittime di femminicidio sono purtroppo sempre troppe, si deve vincere la paura ed avere il coraggio di denunciare ogni tentativo di sopruso sia fisico che psicologico e non si deve mai permettere a nessuno di togliere la dignità ad un altro essere umano. “ MAI PIU’ FEMMINICIDI!!”