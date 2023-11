Ultima performance di Cristian Magro: si chiude il capitolo del veterano di MMA, FOTO

Nel cuore della sua ultima performance, Cristian Magro, veterano delle arti marziali miste, ha concluso la sua carriera con uno spettacolare match il 18 novembre, durante l'evento "Milano in The Cage 11" a Castelletto Ticino. Affrontando Riccardo Caputi in uno scontro di MMA professionistiche, Magro ha dimostrato ancora una volta la sua abilità straordinaria vincendo per TKO dopo circa 30 secondi.

Il palco era pronto per una serata memorabile, e il campione non ha deluso. Fin dal suono del gong, ha attaccato con una furia inarrestabile, colpendo Caputi con una serie incessante di colpi. L'avversario si è trovato rapidamente in difficoltà, incapace di rispondere efficacemente all'aggressività di Magro. Dopo soli 30 secondi, lo stop dell'arbitro è arrivato decretando il TKO, suggellando la vittoria e chiudendo il libro della carriera di Magro, con un capitolo trionfante.

L'arena era gremita di tifosi e amici, tutti accorsi per assistere all'ultima impresa di Cristian Magro. La sua carriera di circa 20 match ha affascinato e ispirato molti, e il suo pubblico non ha esitato a mostrarlo con applausi e grande sostegno. Tra le persone che hanno giocato un ruolo cruciale nel suo percorso ci sono Fabio Ranaboldo, Fabio Lavecchia, il coach Basilio Tazio e il supporto di Villani Michele, che hanno contribuito a plasmare il campione che “Jackhammer” è diventato.

Nonostante alcuni problemi fisici al ginocchio, Magro è salito sul ring in condizioni eccellenti, grazie all'aiuto prezioso di Fabio Campanella, a dimostrazione della determinazione e il coraggio che l’hanno contraddistinto lungo tutta la sua carriera, ufficialmente conclusa.

Jackhammer non intende abbandonare il mondo delle arti marziali miste: continuerà ad allenarsi presso la palestra SpazioForma, dedicandosi alla formazione di nuovi talenti tra gli atleti che si stanno formando. Il suo contributo alla crescita e allo sviluppo della prossima generazione di atleti sarà un segno tangibile del suo impatto duraturo nel mondo delle arti marziali miste.