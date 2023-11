eBike Biella per il fine settimana consiglia....Burcina e Muanda con i colori dell'autunno!

L'ccasione di provare un Giant Reign e+ sui sentieri di casa ci porta a fare un "giretto classico" oggi più che mai colorato d'autunno. Dopo il solito immancabile caffè al Vecchio Ciliegio di Pollone, salire in Burcina è un riscaldamento perfetto. I colori sono spettacolari e la temperatura della giornata incredibilmente calda per essere a fine novembre (è l'effetto del Foehn).

Il primo tratto sul sentiero del trenino è come sempre rilassante grazie alla pendenza modesta e costante. Raggiunto il tracciolino, proseguimo per la strada che sale dalle villette, tratto decisamente più ripido, fino al Alpe Giass. E' uno dei tre punti alti del nostro giro (1530). Attraversiamo quindi verso la baita Ronchetta (1488) e proseguiamo attraverso i prati per raggiungere le Sette Fontane (1530). Le foto del biellese visto dalla Muanda non rendono giustizia alla bellezza del panorama.

Alle Sette Fontane incontriamo Marco Sereno che ci offre un graditissimo caffè prima di scendere nuovamene al tracciolino ed andare ad imboccare la Prera che ci riporta a Sordevolo. Qualche piccola digressione nei boschi sopra a Galfione per finire la giornata ed il nostro giro.

Chiudiamo in 49,20km 1.437d+ in 3h40m

