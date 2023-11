Delle Coste e Santi alla Grande Corsa per la Rally & co

Ultima gara stagionale per i rally storici in Piemonte sabato 25 novembre in occasione della Grande Corsa historic rally con partenza ed arrivo a Riva di Chieri al termine della quale verrà decretato anche il vincitore del Memory Nino Fornaca.

Presenti, ed attualmente in testa al memory, i portacolori della Rally & co Luca Delle coste e Giuliano Santi che a bordo della loro Ford escort rs ed il numero 2 sulle portiere puntano a replicare la vittoria ottenuta nel 2022 oltre ad ambire ad un posto nella top 5 di classifica assoluta.

Orfani dell'indimenticabile Giorgio Vergnano ,vulcanico organizzatore della gara chierese mancato poche settimane fa, gli organizzatori hanno messo in piedi un tracciato con 7 prove speciali per un totale di 63 km tutti sulle colline chivassesi.

"Una gara veramente bella e selettiva -dice Delle coste- nella quale dovremo difendere la prima posizione del Memory Fornaca al quale Giorgio Vergnano teneva moltissimo , speriamo di onorare la sua memoria mantenendo il primo posto "