Biella Rugby in trasferta a Milano: preparazione e pronostici.

Trasferta ‘pericolosa’ quella che attende Braga e compagni questo fine settimana, sui campi di Asd Rugby Milano, la squadra che per settimane ha guidato, imbattuta, la classifica del girone e solo recentemente è stata affiancata da un agguerrito Cus Torino. Recentissima anche l’unica e inspiegabile sconfitta del club milanese, rimediata domenica scorsa sul campo di Rugby Parma, fanalino di coda della lista.

Molti alti ed un solo basso rappresentano il bagaglio con il quale i gialloverdi tenteranno l’approccio alla gara in programma domenica, l’ultima prima di una giornata di stop che il calendario offre, finalizzata ad eventuali recuperi.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Veniamo da un’ottima partita con Monferrato: una vittoria, ma soprattutto una dimostrazione che siamo in grado di produrre buon gioco. Con tutto rispetto per Monferrato, domenica ci aspetta una partita sicuramente più dura. Rugby Milano è un’ottima squadra, allenata da un ottimo allenatore, Luca Varriale, in grado di far giocare molto bene i suoi uomini negli spazi allargati. Per pensare di ottenere un risultato positivo, dovremo tentare di giocare con la nostra miglior difesa, cercando di arginare i nostri avversari in tutti i modi possibili. In attacco cercheremo di impostare un ritmo alto e attaccare provando a trovare spazi in ogni situazione. Sarà durissima, ma sono certo che i ragazzi daranno il massimo per cercare di portare a casa il risultato”.

Concorda con il pensiero di Benettin, relativo alla necessità di imbastire la miglior difesa, Roberto Pintado, scrum coach Brc: “Sarà una partita difficile, tra la prima e la seconda squadra della classifica. In questo campionato le squadre performanti del girone stanno veramente vicinissime, dimostrando poca differenza tecnica. Milano ha un gioco veloce, molto simile al nostro. Ci saranno da tenere d’occhio il loro mediano di mischia, in grado di attaccare ripetutamente e molto velocemente, il mediano di apertura, dotato di un buon piede e di un buon attacco, ma anche il numero cinque, un giocatore neozelandese molto forte fisicamente, sia in attacco che in difesa. Per noi sarà importante lavorare con la difesa più organizzata possibile, evitando di concedere calci di punizione oltre a lavorare sul nostro attacco senza nessuna paura e pensare solamente a divertirci giocando e muovendo la palla. Per quanto riguarda la mischia di Biella, posso dire che stiamo lavorando molto bene, abbiamo ottimi ricambi e questo ci garantisce una mischia competitiva per tutti gli ottanta minuti. In touche simo bravi in attacco, ma anche in difesa e anche in questo aspetto di gioco stiamo migliorando. Il modo migliore per fermare l’attacco di Milano sarà performare al massimo nella fase di conquista”.

Kick off alle 14,30 .

Serie A. VII giornata – 26.11.23. Rugby Noceto – Rugby Calvisano; Asd Rugby Milano – Biella Rugby; VII Rugby Torino - Rugby Parabiago; Cus Torino - Cus Milano; Amatori Alghero – Rugby Parma; Monferrato - Amatori & Union Milano.