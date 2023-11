A Maleo gli ultimi straordinari risultati di una fantastica stagione per gli atleti di Valdigne Triathlon FOTO

L’ultimo weekend sportivo del Team verde-turchese-oro a Maleo è stato ancora una volta ricco di soddisfazioni, la stagione si è chiusa con l’ultima gara del Circuito Nazionale Cross Country con il classico Duathlon Cross organizzato da Piacenza Triathlon con la supervisione di Stefano Bettini e i suoi valenti collaboratori. Per i colori di Valdigne Triathlon ancora una volta si registrano ottimi risultati!

Rientro con il botto per la Campionessa Eleonora Peroncini che conquista l’argento assoluto, quarto posto per un’altra fantastica atleta plurititolata, Monica Cibin, che ottiene anche l’oro tra le M2. Ottima gara, con il 6^ posto assoluto, per la torinese Silvia Turbiglio, oro tra le YB, brave, sempre tra le YB, la torinese Ludovica Sabbia (4^) e la parmense Fosca Boldrocchi (7^), ancora un oro, per la “Regina dei Duathlon” Marinella Sciuccati tra le M5.

Nella gara maschile, prova top per il bovesano Guglielmo Giuliano, argento assoluto, 9° posto e oro tra gli YB per Riccardo Giuliano, ancora un oro tra gli Junior (17^ assoluto) per il vigevanese Giacomo Gangi. Ancora un podio stagionale, con il terzo posto tra i tanti M2, per il biellese Marco Schiapparelli, tra gli M7 ennesima vittoria di categoria per il romagnolo Michele Vanzi, oro!

Ottime gare per il biellese Andrea Ramella Pollone (12^ M1) e per il varesino Salvatore Favata (17^ M4). Ora per gli atleti di Valdigne Triathlon finalmente il giusto riposo per preparare al meglio la prossima stagione agonistica.