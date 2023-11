I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 24, 25 e 26 novembre

Venerdì 24

- Verrone, percorso degustazione pro loco

- Biella, presentazione libro di Giovanni Mosca MeBo Experience 19,30

- Biella, alle ore 11:00, Partenza Palazzo della Provincia di Biella – “Marcia fra le Panchine Rosse”, a cura del Tavolo Panchine Rosse e Consigliera di Parità;

- Biella, sala consiglio provincia di Biella, Ruggero Mauro Crupi presenta il suo libro Il Padiglione di Umiltà alle 17,30

- Vigliano, alle 18, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Renato Iannì proporrà “C’è una donna che non abita più qui”- frammenti di storie quotidiane con ingresso il biblioteca

- Bioglio, dalle ore 16.30 alle 17.30, sarà realizzato un nuovo incontro nell’area festeggiamenti “La Valentina” via Roma,21, “Fare Rete con i cittadini” .

- Biella, alle ore 18.00 in Biblioteca Ragazzi in piazza Alessandro Lamarmora 5, nuovo appuntamento con “Nati per Leggere” con Canti dal Mondo

- Biella, dalle 9.00 alle 18.30 l'Associazione Amici della Biblioteca organizza alla Biblioteca Civica di Biella “REGALATI UN LIBRO - Mercatino del libro usato”.

- Occhieppo Inferiore, alle 20,45 presso l'OABi Osservatorio Astronomico e Astrofisico Biellese, a Cascina San Clemente seconda serata del corso di avvicinamento all'astronomia, con Mauro Berto

- Biella Chiavazza, alle 18.30, presso lo spazio culturale Runa di Chiavazza (strada Regione Casale 14) verrà presentato il libro “L’amico di Krishna” di Prabhu Das in ricordo di Stefano Leo.

- Cossato, passeggiata con Auser per dire "no" alla violenza contro le donne, partenza alle 20 da piazza Tempia

- Biella, Frammenti organistici biellesi nella chiesa di San Biagio dalle ore 21

Sabato 25

- Graglia, casolare dei campa a camino acceso, dalle 16 alle 18, dove Michele Facenna parlerà di Biella e bersaglieri

- Biella, Premio Biella Letteratura e Industria, La CERIMONIA DI PREMIAZIONE dei vincitori di tutte le sezioni del Premio si terrà a Biella, SABATO 25 NOVEMBRE alle ore 17:00 presso l’Auditorium di Città Studi, Corso Pella 2.

- Biella, dalle ore 14:00, Via Italia, fronte Feltrinelli – “Ti ho detto No!”: manifestazione contro la violenza sulle donne e di genere a cura Consigliera di Parità e associazioni del territorio.

- Candelo, ore 16:45, Biblioteca civica Candelo – “Parole”: letture ed installazione d’arte a cura della Biblioteca e dal Comune di Candelo;

- Biella, ore 18:15, Libreria Vittorio Giovannacci, Via Italia – “Splendi più che puoi” di S. Rattaro: presentazione libro a cura di Contemporanea;

- Biella, ore 18:30, Opificio dell’Arte – “Schegge di Vita”: spettacolo teatrale a cura di opificio dell’Arte;

- Candelo, Coro Biellese La Campagnola ed il Circolo San Lorenzo di Candelo concerto presso la Chiesa di San Lorenzo a Candelo, alle 21, con ingresso libero.

- Biella, Chiostro San Sebastiano, alle ore 16, inaugurazione mostra collettiva dei soci del “Fotoclub Biella”, visitabile al Museo del Territorio Biellese fino al 23 dicembre 2023.

- Biella, alle ore 17:00, all’Auditorium di Città Studi di Biella, Premio “Biella Letteratura e Industria”

- Biella, “7 Note per il Parkinson” il concerto benefico organizzato, al Teatro di Chiavazza, dall’APB Amici Parkinsoniani Biellesi ODV

- Biella Vandorno, mercatino Natale

- Candelo, ore 15.30, presso la panchina rossa nel giardinetto della Biblioteca (Centro Culturale Le Rosminiane di Via Matteotti 48) installazione dal titolo “Le parole non bastano”.

- Valdengo, alle 10, presso l’auditorium comunale di Valdengo (accesso dal cortile della scuola secondaria di primo grado) si terrà la cerimonia per la consegna delle borse di studio “Mario Pozzo”.

- Biella, al centro commerciale I Giardini verrà posizionata una panchina rossa corredata di targa, simbolo della lotta contro la violenza verso le donne, in collaborazione con PanchineRosse™, movimento internazionale ideato e realizzato da Stati Generali delle Donne HUB.

- Ponzone, alle 21.15, la Compagnia teatrale I Nuovi Camminanti di Biella sarà di scena al Teatro Giletti di Ponzone con una inedita commedia brillante in piemontese dal titolo "Tropa grasia, care Magne" scritto e diretto da Mariella Acquadro.

- Biella, "Natale in città", Amici del Kart in piazza santa Marta, e alle 19 inaugurazione della Pista di pattinaggio con esibizione di Isabel Falcetto

- Biella, alle ore 10.30 un viaggio nelle foreste del Canada appuntamento di @contemporaneafestival giovani in Biblioteca Ragazzi

- Biella, dalle 9.00 alle 18.30 l'Associazione Amici della Biblioteca organizza alla Biblioteca Civica di Biella “REGALATI UN LIBRO - Mercatino del libro usato”.

- Candelo, alle ore 17 ci sarà la presentazione del libro "mondo capovolto" di Andrea Cantone in biblioteca

- Biella, alle 16 sit-in di fronte al comune di Biella per Erika Preti, organizzato dalle associazioni che operano per i diritti delle donne e contro la violenza di genere.

- Masserano, letture e musiche per dire "no" alla violenza sulle donne dalle 15 in viale G. B. Cassinis

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

Domenica 26

- Sandigliano, 3 cross in 1, ritrovo alle 8 a Cascina Andriana

- Sordevolo, Mercatino degli Angeli h 10-18

- Mezzana Mortigliengo, pranzo sociale, per 50 anni associazione Il Mio Paese

- Occhieppo Inferiore, CORRIAMO CONTRO LA VIOLENZA organizzata da Paviol ritrovo alle 9 partenza alle 10 da Piazza del Popolo

- Tollegno, Santa Cecilia alle ore 10 Santa Messa con Le Voci del sabato Sera alle 17 concerto dell'orchestra Filarmonica Biellese presso la chiesa Parrocchiale

- Pettinengo, ore 17.30, Villa Piazzo in Musica ospita l'ultimo appuntamento della XIII edizione i Satoyama 4th: una formazione che spazia tra jazz, musica contemporanea e impegno per la sostenibilità ecologica.

- Biella Vandorno, mercatino Natale

- Valdilana, festa del volontariato, la manifestazione si aprirà con la Santa Messa delle ore 10:00

- Biella, Natale in città

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Occhieppo Superiore, dalle ore 15 banco d'assaggio di 20 aziende vitivinicole presso Jorioz Vini

Le mostre

- Occhieppo Inferiore, Cascina San Clemente, strada antica per Ivrea (SIAMO) STATI D'ANIMO personale di Isabella Borrione fino al 25/11

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Orari di apertura Mercoledì e giovedì 15.00-19.00; Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00; 8 dicembre, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 31 marzo (Pasqua) e 1° aprile (Pasquetta) 10.00-19.00; 25 dicembre (Natale) chiuso

- Biella, fino al 10/12 a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, "Nel nostro piatto"

- Biella, mostra “Non chiamatemi morbo” promossa dall’APB e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per far conoscere in modo originale e attraverso l’arte la malattia di Parkinson. Presso lo spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, visitabile fino al 26/11, Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 16.00 alle 19.00. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori al 3405868260 o scrivendo ad apbbiella@gmail.com.

- Cavaglià, Una mostra sugli eccidi di fine guerra a Cavaglià e nella vicina Santhià. È l'iniziativa messa in campo dal Comune, insieme all'ANPI locale. La rassegna sarà presentata nella sala convegni di via Vercellone 1 alle 9.30 di sabato 25 novembre. L'esposizione, invece, sarà a Villa Salino con i seguenti orari: 10-17 nella giornata del 26 novembre; 10-17 nei giorni del 10 e 17 dicembre.