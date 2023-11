Ekoclub International celebra a Oropa la giornata nazionale degli alberi

Si terrà al Santuario di Oropa, la Giornata Nazionale degli Alberi di Ekoclub International odv. dove i volontari metteranno a dimora sabato mattina, 25 novembre, una quercia autoctona.

Quella dell’albero è una ricorrenza che viene rinnovata dal oltre un secolo. Più recentemente, fin dal 1951, una circolare del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste stabiliva che la "Festa degli Alberi" si dovesse svolgere il 21 novembre di ogni anno. La celebrazione si è svolta con regolarità e con rilevanza nazionale fino al 1979. Successivamente è stata delegata alle Regioni che hanno provveduto e provvedono tuttora localmente, con maggiore o minore efficacia, ad organizzare gli eventi celebrativi.

Tra l'altro, osserva Cantarelli, presidente nazionale dí Ekoclub, “la legge 29 gennaio 1992 n. 113 obbligherebbe (il condizionale è d’obbligo) ogni Comune alla messa a dimora di un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica”.

Ekoclub International pone all'attenzione della cittadinanza che la "Festa degli Alberi, sebbene risalga a più di un secolo fa, mantiene il valore delle sue finalità , oggi sempre più attuali, per creare una coscienza ambientalista sia nella società che nelle giovani generazioni.

La cerimonia, a parte il valore simbolico, infatti, aggiunge la presidente regionale piemontese Luisa Albertin, “rappresenta sovente l'unica occasione per molti cittadini di compiere un'azione concreta per la difesa, l'incremento e la valorizzazione della funzione essenziale del patrimonio arboreo e boschivo nazionale per la collettività”.

L'albero ha cessato di essere una fonte di energia calorica ed un elemento strutturale indispensabile per le abitazioni e la formazione degli attrezzi e sempre meno è avvertito come un elemento decorativo, edonistico, capace di valorizzare lo status sociale legato ad una gratificazione data dal piacere di possedere un oggetto "vivente".

Anche a seguito del Protocollo di Kyoto, ricorda Cantarelli, “i vegetali e gli alberi, in quanto contribuiscono a ridurre i gas serra, tornano nuovamente ad essere alleati strategici dell'uomo per garantirgli la sopravvivenza sul pianeta Terra”.

In un recente passato, in ragione della situazione pandemica, nella quale si è subito un grave vulnus sia dal punto di vista umano che psicosociale ed economico, il logo della Festa era "UN ALBERO PER LA RESILIENZA" Quest’anno la Festa sarà dedicata alla grave situazione internazionale foriera di innumerevoli ed inutili lutti sui quali dobbiamo soffermare la nostra partecipata riflessione. Per questo si è optato per il motto ”UN ALBERO PER LA PACE”.

"Il significato è di grande attualità, fa notare il presidente provinciale Cristina Patelli, “in un momento in cui viene posta in discussione la vita delle persone ed il futuro di intere nazioni l’auspicio è che in un clima di pace la società riprenda a produrre benessere e sostentamento per tutti, soprattutto per i più fragili così come la quercia messa a dimora si svilupperà rigogliosa. Questa quercia è anche per Erika e Giulia.”



Ha assicurato la partecipazione il Ministro Gilberto Pichetto Fratin.

I quadri di Ekoclub sono grati e orgogliosi di vedere la massima Autorità nazionale in materia ambientale come ospite di un evento “umile” quale la posa di una albero ma dall’elevatissimo significato simbolico.